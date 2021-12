Πολιτική

Πάπας Φραγκίσκος: Ιστορική επίσκεψη στην Ελλάδα (βίντεο)

Τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Υπ. Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Η ατζέντα της επίσκεψης του Ποντίφικα.

Επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από έως και τη Δευτέρα, ο Πάπας Φραγκίσκος, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έφθασε λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου στο διεθνές αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, όπου τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Ακολούθησε σύντομη συνάντηση σε αίθουσα του αεροδρομίου.

Η επίσκεψή του Πάπα μπορεί να είναι συμβολική, καθότι δεν θα παραγάγει αποτελέσματα σε επίπεδο διαχριστιανικών σχέσεων, ωστόσο, η επιμονή του να έλθει - ως λέγεται - και οι επαφές του, δημιουργούν κλίμα καλής ανθρώπινης επικοινωνίας. Εξάλλου, οι σχέσεις Ρωμαιοκαθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας έχουν αποκατασταθεί, αφού Ορθόδοξοι Έλληνες, αλλά και από άλλες Ορθόδοξες χώρες, επιλέγουν τη Ρώμη, το Βατικανό και πανεπιστήμια που ελέγχονται από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να φοιτήσουν. Αντίστοιχα, Ρωμαιοκαθολικοί φοιτητές σπουδάζουν σε πανεπιστήμια Ορθόδοξων χωρών, αλλά και την Ελλάδα. Μάλιστα, είναι άξιο λόγου ότι η Αποστολική Διακονία, ο επίσημος εκκλησιαστικός οργανισμός που τελεί υπό την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διαθέτει ειδικό τμήμα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τους εν λόγω φοιτητές.





Το ταξίδι του Προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και η παραμονή του στην Ελλάδα πραγματοποιούνται πέντε χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη στη Λέσβο, τον Απρίλιο του 2016, όπου είχε γίνει και η ιστορική συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, καθώς και 20 χρόνια από την πρώτη επίσκεψη Προκαθημένου της Καθολικής Εκκλησίας, μετά το Σχίσμα του 1054. Τον Μάιο του 2001, ύστερα από πρόσκληση του τότε Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου, και στο πλαίσιο του προσκυνηματικού ταξιδιού στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' ήρθε στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε και με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο.

Εξάλλου, η επίσκεψή του συγκλίνει με τη συμπλήρωση 41 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Αγίας Έδρας.

Πρόκειται για το 35ο ταξίδι του Ποντίφικα στο εξωτερικό, μετά την εκλογή του το 2013, και σηματοδοτεί την επιστροφή του στη Λέσβο, το εμβληματικό νησί της μεταναστευτικής κρίσης και τη συνάντηση του με πρόσφυγες.

Ιδιαίτερη η ευχή που εξέφρασε για το ταξίδι του Ποντίφικα στην Ελλάδα ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Αθηνών π. Θεόδωρος Κοντίδης: «Να αποτελέσει μια μαρτυρία ειρήνης και αγάπης, ένα νέο βήμα ενότητας μεταξύ μας. Θα υποδεχθούμε τον Πάπα Φραγκίσκο στην Αθήνα, το λίκνο του μεγάλου αυτού πολιτισμού, εκεί όπου ο Απόστολος των Εθνών Παύλος κήρυξε το μήνυμα της ενότητας του ανθρωπίνου γένους, της αγάπης του Θεού και της εν Χριστώ σωτηρίας».

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα:

Σάββατο

12:00 Τελετή υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο.

Τελετή υποδοχής στο Προεδρικό Μέγαρο. 12:15 Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο προσωπικό της γραφείο.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο προσωπικό της γραφείο. 12:30 Συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο.

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο. 12:45 Συνάντηση με εκπροσώπους των Αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Διπλωματικού Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο.

Συνάντηση με εκπροσώπους των Αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Διπλωματικού Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο. 16:00 Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 16:30 Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Πάπα Φραγκίσκου και των ακολουθιών τους στην Αίθουσα του Θρόνου, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Πάπα Φραγκίσκου και των ακολουθιών τους στην Αίθουσα του Θρόνου, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 17:15 Συνάντηση με τους Επισκόπους, Ιερείς, μέλη Μοναχικών Ταγμάτων και της Αφιερωμένης Ζωής, Ιεροσπουδαστές και Κατηχητές της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου των Καθολικών.

Συνάντηση με τους Επισκόπους, Ιερείς, μέλη Μοναχικών Ταγμάτων και της Αφιερωμένης Ζωής, Ιεροσπουδαστές και Κατηχητές της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου των Καθολικών. 18:45 Ιδιωτική συνάντηση με τα μέλη της Αδελφότητος του Ιησού στην Αποστολική Νουντσιατούρα.

Κυριακή

09:15 Αναχώρηση αεροπορικώς για Λέσβο.

Αναχώρηση αεροπορικώς για Λέσβο. 10:10 Άφιξη στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης.

Άφιξη στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης. 10:45 Επίσκεψη στους πρόσφυγες στο «Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης».

Επίσκεψη στους πρόσφυγες στο «Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης». 12:15 Αναχώρηση για Αθήνα.

Αναχώρηση για Αθήνα. 13:10 Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». 16:45 Θεία Λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Θεία Λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 19:00 Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στον Ποντίφικα στην Αποστολική Νουντσιατούρα.

Δευτέρα

08:15 Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής, Κώστα Τασούλα, στην Αποστολική Νουντσιατούρα στην Αθήνα.

Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής, Κώστα Τασούλα, στην Αποστολική Νουντσιατούρα στην Αθήνα. 09:45 Συνάντηση με τους νέους στο Δημοτικό «Άγιος Διονύσιος» της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών (Μαρούσι).

Συνάντηση με τους νέους στο Δημοτικό «Άγιος Διονύσιος» της Ελληνογαλλικής Σχολής Ουρσουλινών (Μαρούσι). 11:15 Αποχαιρετιστήρια τελετή στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Αποχαιρετιστήρια τελετή στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». 11:30 Αναχώρηση για Ρώμη.

