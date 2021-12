Κόσμος

Πακιστάν: Λιντσάρισμα μέχρι θανάτου ενός διευθυντή εργοστασίου (βίντεο)

Όχλος τον κατηγόρησε για βλασφημία. Σε περισσότερες από 120 συλλήψεις έχει προχωρήσει η Αστυνομία.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Πακιστάν μετά την άγρια δολοφονία του διευθυντή ενός εργοστασίου από έναν όχλο που τον βασάνισε και στη συνέχεια τον έκαψε, κατηγορώντας τον για βλασφημία, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η δολοφονία αυτή, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, σόκαρε τον Πρωθυπουργό Ίμραν Καν, που έκανε λόγο για μια «ημέρα ντροπής για το Πακιστάν».

Το ζήτημα της βλασφημίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο Πακιστάν, όπου κατηγορίες, συχνά αβάσιμες, περί προσβολής του Ισλάμ έχουν προκαλέσει πολλές φορές φονικά λιντσαρίσματα τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσχημα σε διαμάχες, που δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία, υπογραμμίζουν οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η δολοφονία διαπράχθηκε την Παρασκευή στο Σιαλκότ, στην επαρχία Παντζάμπ, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ, αφότου κυκλοφόρησαν φήμες βάσει των οποίων ο διευθυντής του εργοστασίου, που ήταν από τη Σρι Λάνκα, ήταν «ένοχος για βλασφημία», σύμφωνα με την Αστυνομία.

«Μια φήμη εξαπλώθηκε στο εργοστάσιο, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος είχε σκίσει μια θρησκευτική αφίσα και την είχε πετάξει σε έναν κάδο απορριμμάτων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζουλφικάρ Άλι, ένας αξιωματικός της τοπικής Αστυνομίας.

Τουλάχιστον 120 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένας εκ των βασικών υπόπτων, συνελήφθησαν μετά τη δολοφονία, ανέφερε στο AFP ο Κουράμ Σεχζάντ, ένας εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας.

Σύμφωνα, πάντως, με τον Ταχίρ Ασράφι, ειδικό αντιπρόσωπο του Πρωθυπουργού για την αρμονία μεταξύ των θρησκειών, οι εργάτες του εργοστασίου είχαν παραπονεθεί, πριν από το λιντσάρισμα, για τη μεγάλη αυστηρότητα που επιδείκνυε ο υπεύθυνος.

«Οι ειδικοί της Αστυνομίας ερευνούν την υπόθεση, εξετάζοντας σειρά σεναρίων, μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι του εργοστασίου να χρησιμοποίησαν τη δικαιολογία της θρησκείας για να εκδικηθούν τον υπεύθυνο», σημείωσε ο Ασράφι.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter διακρίνεται το θύμα να ξυλοκοπείται από τον όχλο, με πολλούς να ουρλιάζουν συνθήματα κατά της βλασφημίας. Σε άλλες εικόνες διακρίνεται το απανθρακωμένο πτώμα του μπροστά από ένα πλήθος δεκάδων ανδρών. Πολλοί δεν κάνουν καμία προσπάθεια να κρύψουν το πρόσωπό τους και δεν διστάζουν να τραβήξουν selfie μπροστά από το πτώμα.

«Το πλήθος τα παρακολουθούσε όλα αυτά σιωπηλό και κανείς δεν επιχείρησε να τον βοηθήσει», περιέγραψε στο AFP ο Μαλίκ Νασέμ Αγουάν, ένας δικηγόρος στη Σιαλκότ, τονίζοντας πόσο σοκαρισμένος είναι.

Σχεδόν όλα τα πολιτικά και θρησκευτικά κόμματα, όπως και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καταδίκασαν τη δολοφονία.

