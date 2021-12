Πολιτική

Σακελλαροπούλου προς Πάπα Φραγκίσκο: Ιδιαίτερης σημασίας η επίσκεψη εν μέσω πανδημίας

Τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Στην Αθήνα έφθασε το πρωί ο Πάπας Φραγκίσκος, για δεύτερη φορά από το 2016, στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης στην Ελλάδα.

Στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, εκ μέρους της Κυβέρνησης και τέσσερα παιδιά - σύμβολο αγνότητας και αγάπης - με παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές.

Αφού είχε μία σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε δεκτός από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη ως «ιδιαίτερης σημασίας» εν μέσω και πανδημίας, καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Ο Ποντίφικας είχε κατόπιν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

