Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Δέδες: Αθώος για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας

Αθωώθηκε παμψηφεί ο Αρχιμανδρίτης, ο οποίος εδώ και χρόνια διεμήνυε πως είχε πέσει θύμα σκευωρίας.

Πανηγυρικά αθώος αποδείχθηκε ο Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Δέδες, επικεφαλής της Υπηρεσίας Ναοδομίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και πρώην Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Ιωαννίνων.

Ο Αρχιμανδρίτης που από το 2009 ταλαιπωρήθηκε όσο λίγοι εξαιτίας της εμπλοκής του ονόματος του σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας, απέδειξε πανηγυρικά την αθωότητα του στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία τον απάλλαξε από κάθε κατηγορία.

«Ήταν μια σκευωρία που έπεσε» δήλωσε βαθιά συγκινημένος κι εξουθενωμένος από την υπερδεκαετή περιπέτεια του o Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Δέδες, που καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δεν έπαυσε στιγμή να υπεραμύνεται της αθωότητας του.

