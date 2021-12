Αθλητικά

Οι Μπακς αποδέσμευσαν τον Καλαϊτζάκη

Γιατί τα "ελάφια" έλυσαν το συμβόλιο με τον Έλληνα παίχτη και με ποιον τον "αντικατέστησαν".

Oι Μιλγουόκι Μπακς αποδέσμευσαν τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα θέλει, προκειμένου να αποκτήσουν τον Ουέσλι Μάθιους που επιστρέφει στα «ελάφια».

Ο Καλαϊτζάκης, που είχε τριετές, αλλά μη εγγυημένο συμβόλαιο, είχε επιλεγεί στο νούμερο 60 του NBA Draft 2021, και εμφανίστηκε σε εννέα παιχνίδια αυτή τη σεζόν, με μέσο όρο 1.8 πόντους σε 5.3 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Ο 35χρονος Μάθιους, είχε μέσο όρο 4,8 πόντους και 1,6 ριμπάουντ και 19,5 λεπτά σε 58 παιχνίδια (10 εκκινήσεις) για τους Λος Άντζελες Λέικερς την περασμένη σεζόν.

«Ο Ουέσλι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης του οποίου τα σουτ, η άμυνα και η εμπειρία θα μας βοηθήσουν. Είναι εξοικειωμένος με το σύστημα του προπονητή και της ομάδα μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον έχουμε πίσω μαζί μας» δήλωσε ο γενικός διευθυντής των Μπακς, Τζον Χορστ.

Ο Μάθιους εμφανίστηκε σε 849 παιχνίδια (739 εκκινήσεις) στις 12 σεζόν του με Γιούτα, Πόρτλαντ, Ντάλας, Νέα Υόρκη, Ιντιάνα, Μιλγουόκι και Λος Άντζελες, και έχει μέσο όρο καριέρας 12,6 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,0 κλέψιμο ανά αγώνα. Θα φορέσει το Νο 23 με τους Μπακς.

