Οικονομία

Αργίες 2022: πέντε τριήμερα έχει η χρονιά

Δείτε αναλυτικά τις ημέρες αργίας του επόμενου έτους.

Tο 2022, μέσα από τις αργίες του, δίνει την ευκαιρία για λίγη παραπάνω ξεκούραση, αφού προσφέρει πέντε τριήμερα και ένα τετραήμερο, όπως πάντα, το Πάσχα, που πέφτει στις 24 Απριλίου.

Το πρώτο τριήμερο είναι αυτό της Καθαράς Δευτέρας, στις 7 Μαρτίου, ενώ ακολουθεί η 25η Μαρτίου που πέφτει Παρασκευή και μαζί με το Σαββατοκύριακο δίνει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για κοντινές αποδράσεις!

Του Αγίου Πνεύματος και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 13 Ιουνίου δίνεται ακόμα μία ευκαιρία για τριήμερο, ενώ η Κοίμηση της Θεοτόκου, το “Πάσχα του καλοκαιριού” δηλαδή πέφτει επίσης Δευτέρα.

Τελευταίο τριήμερο της χρονιάς είναι αυτό της 28ης Οκτωβρίου, καθώς η εθνική επέτειος θα εορταστεί ημέρα Παρασκευή, ενώ ακολουθούν τα Χριστούγεννα που πέφτουν Κυριακή.

Οι αργίες του 2022

Πρωτοχρονιά 1 Ιανουαρίου 2022 Σάββατο

Θεοφάνια 6 Ιανουαρίου 2022 Πέμπτη

Καθαρά Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022 Δευτέρα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου 25η Μαρτίου 2022 Παρασκευή

Μεγάλη Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Μεγάλο Σάββατο 23 Απριλίου 2022

Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου 2022

Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλίου 2022

Εργατική Πρωτομαγιά 1 Μαΐου 2022 Κυριακή (Πιθανόν να μεταφερθεί)

Αγίου Πνεύματος 13 Ιουνίου 2022 Δευτέρα

Κοίμηση της Θεοτόκου 15 Αυγούστου 2022 Δευτέρα

28η Οκτωβρίου 2022 Παρασκευή

Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου 2022 Κυριακή

Σύναξη της Θεοτόκου 26 Δεκεμβρίου 2022 Δευτέρα