Missing Alert: που βρέθηκε η 43χρονη μετά από πέντε μήνες

Εντοπίστηκε η γυναίκα για την οποία είχε σημάνει “συναγερμός” και από τον Οργανισμό “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Σε ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με τον εντοπισμό γυναίκας που είχε εξαφανιστεί πριν απο πέντε μήνες, αναφέροντα τα εξής:

«Η περιπέτεια της Καραγεωργίου Διονυσίας, 43 ετών, έληξε εχθές 03/12/2021 απογευματινές ώρες δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Καραγεωργίου Διονυσία βρέθηκε στην περιοχή της Αθήνας και είναι καλά στην υγεία της. Βρίσκεται δίπλα σε άτομα που την προσέχουν και της παρέχουν την φροντίδα που χρειάζεται.

Καίριας σημασίας στον εντοπισμό της κυρίας Καραγεωργίου, ήταν η κινητοποίηση ευαισθητοποιημένων πολιτών, που μετέφεραν ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες. Η συμβολή της Αγγελικής Νικολούλη, μέσω της εκπομπής «Φως στο τούνελ» ήταν εξίσου πολύτιμη όσο και η ετοιμότητα των αρμόδιων αρχών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Καραγεωργίου Διονυσία και την οικογένεια της για οτιδήποτε χρειαστεί».

