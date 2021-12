Πολιτική

Πάπας: χωρίς την Ελλάδα ο κόσμος δεν θα ήταν όπως είναι σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια μηνύματα έστειλε ο Ποντίφηκας από την Αθήνα για το Μεταναστευτικό, τις δημοκρατικές αξίες και την ανάγκη για άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των ανθρώπων.

Την προσφορά της Ελλάδας στον παγκόσμιο γίγνεσθαι υπογράμμισε στην ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πάπας Φραγκίσκος, μετά την προσφώνηση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «χωρίς την Αθήνα και χωρίς την Ελλάδα, η Ευρώπη και κόσμος όλος, θα ήταν λιγότερο σοφοί, χαρούμενοι και ευτυχείς» για να προσθέσει ότι «από εδώ διευρύνθηκαν οι ορίζοντες της ανθρωπότητας».

Από αυτή την πόλη, το λίκνο του πολιτισμού προέτρεψε να υψώνεται πάντα ένα μήνυμα προς την κορυφή που θα απαντά στις αποπλανήσεις του αυταρχισμού και στην ατομιστική αδιαφορία και θα αντιπαραθέτει τη φροντίδα για τον άλλο για τη δημιουργία ενός ακρογωνιαίου ανθρωπισμό που χρειάζεται η εποχή και η Ευρώπη μας, τόνισε ο Ποντίφικας.

Ο Ποντίφικας, όπως η ομιλία του μεταδόθηκε μεταφρασμένη από την ΕΡΤ, μετέφερε με ανησυχία την διαπίστωση ότι υπάρχει υποχώρηση της Δημοκρατίας και σκεπτικισμός, σημειώνοντας ότι για την αντιμετώπιση απαιτείται προσπάθεια και υπομονή και επισημαίνοντας ότι «η θεραπεία βρίσκεται στην καλή πολιτική» ενώ ζήτησε ένα δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη των ασθενέστερων τάξεων και στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο Ποντίφικας συνέχισε λέγοντας ότι η διεθνής κοινότητα το χρειάζεται για να διανοίξει δρόμους ειρήνης μέσω μιας πολυμέρειας που δεν θα ασφυκτιά από υπερβολικές εθνικιστικές διεκδικήσεις, η πολιτική το χρειάζεται για να θέσει τις κοινές ανάγκες πάνω από τα ιδιωτικά συμφέροντα μπορεί να φαίνεται μια ουτοπία ένα ταξίδι δίχως ελπίδα σε μια ταραγμένη θάλασσα μια μακρά και άπιαστη Οδύσειας ωστόσο τούτο ταξίδι σε μια θαλασσοταραχή όπως διδάσκει το μεγάλο ομηρικό ΄έπος συχνά είναι ο μόνος τρόπος και η μόνη οδός και φτάνει κανείς στον στόχο να εμφορείται από την επιθυμία και την επάνοδο στην πατρική εστία, η αναζήτηση να προχωρήσουμε μαζί από κοινού. Από αυτή την άποψη, από το άλγος θα ήθελα να ανανεώσω την εκτίμηση μου για τη δύσκολη διαδρομή που οδήγησε στη συμφωνία των Πρεσπών που υπεγράφη μεταξύ της ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Για το μεταναστευτικό είπε ότι έχει ανοίξει χάσματα μεταξύ Νότου και Βορρά. Έκανε λόγο για ευρωπαϊκή αναβλητικότητα και πρόσθεσε ότι η η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιμένει να εμφανίζεται μπλοκαρισμένη κα ασυντόνιστη, αντί να είναι κινητήρια δύναμη αλληλεγγύης

Προέτρεψε για ένα συνολικό κοινοτικό όραμα ενθαρρύνοντας να δοθεί προσοχή στους πιο άπορους, ώστε σύμφωνα με τις δυνατότητες της κάθε χώρας να είναι ευπρόσδεκτοι να προστατεύονται, να προωθούνται και αν ενσωματώνονται, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας καθώς όπως είπε αυτό συνιστά εγγύηση για το μέλλον.

Τα βάσανα μας ενώνουν και η αναγνώριση ότι ανήκουμε στην ίδια εύθραυστη ανθρωπότητα θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός πιο ολοκληρωμένου και ειρηνικού μέλλοντος, πρόσθεσε καλώντας να μετατρέψουμε αυτό που μοιάζει με ατυχή αντιξοότητα σε ευκαιρία.

Αργότερα, ο Πάπας συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε κατ΄ιδίαν επαφές και με τον Πρωθυπουργό του Βατικανού, στην διάρκεια των οποίων έστειλε μηνύματα σε ΕΕ και Τουρκία για το Μεταναστευτικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Σαρτζετάκης νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Πλεύρης – Μετάλλαξη Όμικρον: ακόμη δύο ύποπτα κρούσματα στην Ελλάδα

Πέθανε ο Αντώνης Κεμανίδης