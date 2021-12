Κόσμος

ΗΠΑ: σάλος για ένοπλο επιβάτη σε πτήση (βίντεο)

Τριγμούς και αμφιβολίες για τα μέτρα ασφαλείας στις πτήσεις στην χώρα, που ελήφθησαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, προκαλεί ο άνδρας που ταξίδεψε με ένα γεμάτο πιστόλι στην τσέπη του.

Ένας άνδρας μπόρεσε να ταξιδέψει αεροπορικώς από το Μπαρμπέιντος ως το Μαϊάμι στις ΗΠΑ, έχοντας ένα γεμάτο πιστόλι στην τσέπη του, σύμφωνα με αμερικανικό μέσο ενημέρωσης.

Ο επιβάτης αυτός πέρασε τέσσερις ώρες πτήσης με το όπλο στην τσέπη του, στο οποίο υπήρχαν πέντε σφαίρες, διευκρίνισε το δίκτυο NBC6.

Μόνον όταν έφτασε στο αεροδρόμιο του Μαΐάμι οι φρουροί της TSA, της υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών στις ΗΠΑ, βρήκαν το πιστόλι στα πράγματά του. Το δίκτυο NBC6 δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό αυτό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό αυτό μέσο ενημέρωσης, ο επιβάτης είπε στην αμερικανική αστυνομία ότι όταν επιβιβάστηκε στην Μπριτζτάουν, την πρωτεύουσα του Μπαρμπέιντος, είχε το όπλο στην τσέπη του παντελονιού του.

Η αστυνομία τον έθεσε υπό κράτηση και δικαστής του απήγγειλε κατηγορίες για κρυφή οπλοφορία, έγκλημα για το οποίο μπορεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης πέντε ετών στην Φλόριντα.

Ο επιβάτης δήλωσε αθώος και αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά ενώπιον δικαστή στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η πρωθυπουργός του Μπαρμπέιντος Μία Μότλεϊ δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι ζήτησε "επειγόντως έκθεση" για την υπόθεση, δεσμευόμενη ότι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που επέτρεψαν να γίνει αυτό θα λογοδοτήσουν.

"Οι συνέπειες για τη χώρα είναι σοβαρές και τεράστιες", πρόσθεσε.

Πρόκειται για ένα σημαντικό κενό ασφάλειας για τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προσπαθήσει να ενισχύσουν στο μέγιστο τα μέτρα ασφάλειας στα σύνορά τους, ιδιαίτερα στα αεροδρόμια, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στο έδαφός τους.

Η Ουάσινγκτον αξιώνει κυρίως από τις ξένες κυβερνήσεις να εφαρμόζουν τις αμερικανικές προδιαγραφές ασφάλειας στα αεροδρόμια από τα οποία αναχωρούν απευθείας πτήσεις για τις ΗΠΑ.

