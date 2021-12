Κοινωνία

Νίκαια: Κατασχέθηκαν πάνω από 11000 πακέτα λαθραία τσιγάρα (εικόνες)

Χειροπέδες σε έναν 39χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρήκαν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του και στο σπίτι του.



Στη σύλληψη ενός 39χρονου στη Νίκαια στις 02/12 για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Ο 39χρονος εντοπίστηκε να επιβαίνει στο αυτοκίνητο του και σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, κατελήφθη να κατέχει εντός αυτού 500 πακέτα τσιγάρα. Το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σε περαιτέρω έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11.050 πακέτα τσιγάρα και 405 συσκευασίες καπνού που δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο 39χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, από το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας - Αγ.Ιωάννη Ρέντη, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

