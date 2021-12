Κοινωνία

Missing Alert: Τέλος η περιπέτεια για 57χρονη

Σημάδια ζωής έδωσε η 57χρονη χαρίζοντας χαμόγελα στους συγγενείς της.



Η περιπέτεια της Ελένης Θεοδωράτου, 57 ετών, έληξε σήμερα 04/12/2021 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η 57χρονη είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Μενιδίου στις 21 Νοεμβρίου. Η Ελένη Θεοδωράτου επικοινώνησε η ίδια με τους συγγενείς της και ενημέρωσε ότι είναι καλά.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ελένη Θεοδωράτου και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί, σημειώνει στην ανακοίνωσή του.

