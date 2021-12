Κόσμος

Ινδονησία - Ηφαίστειο: Φονική η έκρηξη του Σεμέρου (εικόνες)

Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από την έκρηξη του ηφαιστείου. Τεράστια σύννεφα καπνού και τέφρας κάλυψαν την περιοχή.



Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 41 τραυματίστηκαν σήμερα από την έκρηξη του ηφαιστείου Σεμέρου στη νήσο Ιάβα της Ινδονησίας, ενώ τεράστια σύννεφα καπνού και τέφρας κάλυψαν την περιοχή, έγινε γνωστό από αξιωματούχους.

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης διακρίνονται κάτοικοι, μεταξύ αυτών παιδιά, να τρέχουν για να βρουν ασφαλές καταφύγιο, την ώρα που σύννεφα καπνού και τέφρας υψώνονται καλύπτοντας τα διπλανά χωριά στην επαρχία Ανατολική Ιάβα.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της περιοχής Λουματζάνγκ, Ιντάχ Μασντάρ, είπε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 41 άνθρωποι έχουν υποστεί εγκαύματα.

Bismillah. Stay safe, kawan-kawan di Semeru dan sekitar pic.twitter.com/PlG8BXDwxN — Fiersa Besari (@FiersaBesari) December 4, 2021

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου, καθώς ποτάμια λάβας έφθαναν στα χωριά τους.

Οι αρχές στήνουν σκηνές για τους κατοίκους που εκκένωσαν τις εστίες τους, ανέφερε η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (BNPB). Ωστόσο, τις επιχειρήσεις εκκένωσης εμποδίζει ο πυκνός καπνός, δήλωσε ο αρχηγός της BNPB Σουχαριάντο.

«Πολλές περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι, αφότου καλύφθηκαν από την ηφαιστειακή τέφρα», περιέγραψε ο εκπρόσωπος της BNPB Αμπντούλ Μουχάρι.

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη του Σεμέρου σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020. Είχε και τότε προκαλέσει την εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων.

