Τροχαίο στην Πατρών - Πύργου: Πρώτη καταδίκη “υπευθύνου” για τον δρόμο

Για απόφαση – σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αμαλιάδας κάνει λόγο ο συνήγορος του πολίτη, που στράφηκε κατά του Δημοσίου για την κατάσταση στον οδικό άξονα.

Απόφαση - σταθμό αποτελεί η καταδίκη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας, για φυλάκιση έξι μηνών του πρώην Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του οδηγός, μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε το 2017, στην Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Καπελέτου, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο τότε Προϊστάμενος της Υπηρεσίας άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος όμως πρόκειται για την πρώτη ουσιαστικά καταδίκη για τον δρόμο «καρμανιόλα» και πιθανώς ανοίγει τον δρόμο και σε άλλους πολίτες να ακολουθήσουν παρομοίως την δικαστική οδό.

Πώς είχε γίνει το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι (14:15) της 23ης Οκτωβρίου 2017, όταν γνωστός Πατρινός δικηγόρος κατευθυνόταν με το ΙΧ του προς την Αμαλιάδα. Στο ύψος του Καπελέτου, για άγνωστο λόγο, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του προφανώς λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, αφού λίγο νωρίτερα είχε βρέξει, καρφώθηκε σε στύλο της ΔΕΗ με αποτέλεσμα το αμάξι να διπλωθεί.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο ΙΧ του και τον απεγκλώβισαν λίγο αργότερα άνδρες της ΠΥ Λεχαινών. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο ΚΥ Βάρδας, και στη συνέχεια στο νοσοκομείου του Ρίο με κατάγματα στα κάτω άκρα.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση καθώς «όντας υποχρεωμένος λόγω της ανωτέρω ιδιότητάς του σε καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας και προσοχής, ενεργώντας από αμέλεια, ήτοι από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει και με παράλειψη των επιβαλλόμενων ενεργειών, δεν απέτρεψε τη σωματική βλάβη άλλου, αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του παραπάνω αποτελέσματος και συγκεκριμένα, στον ων άνω τόπο επί της Ν.Ε.Ο., ενώ υφίστατο σύστημα απορροής ομβρίων, δεν είχαν προβεί ως αρμόδια Υπηρεσία στον επιμελή καθαρισμό αυτού, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν ύδατα στο ρείθρο, που σε συνδυασμό με την έντονη βροχόπτωση δεν είχαν δίοδο διαφυγής και λίμνασαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε «λίμνη». Συνέπεια των παραπάνω ήταν η πρόκληση τροχαίου ατυχήματος».

«Καμία εργολαβία συντήρησης του δρόμου δεν ήταν ενεργή»

Την τραγική κατάσταση στην οποία «παρέλαβε» τον δρόμο το 2016, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, περιέγραψε στην εξέτασή του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Καμία εργολαβία συντήρησης της Ν.Ε.Ο. Πύργου δεν ήταν ενεργή. Την τελευταία δεκαετία, εξ’ αιτίας της οικονομικής κρίσης, οι πιστώσεις για την εκτέλεση έργων συντήρησης του οδικών δικτύων μειώθηκαν δραματικά, με αποτέλεσμα το οδικό δίκτυο να συντηρείται πλημμελώς».

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας επεσήμανε ότι ήταν αυτός που απευθύνθηκε στα αιρετά όργανα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνοντάς τα για την κατάσταση του δρόμου και ζητώντας άμεσα τη δημοπράτηση έργου συντήρησης. Πρόκειται για το έργο των 5 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που δημοπρατήθηκε στις 14-3-2018 και η σύμβαση με τον εργολάβο υπεγράφη στις 4-12-2018.

Τέλος, επεσήμανε ότι τα έργα συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο γίνονται αποκλειστικά με εργολαβίες που ανατίθενται από την Περιφέρεια, κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, σε διαπιστευμένες εργοληπτικές εταιρίες, καθώς η υπηρεσία του στερείται προσωπικού. Μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνικής εμπειρίας.

