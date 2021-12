Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Έγκυες διασωληνωμένες στο “Ιπποκράτειο”

Συνολικά στο νοσοκομείο νοσηλεύονται εννά έγκυες γυναίκες, οι οποίες διαγνώστηκαν με κορονοϊό. Ποια είναι η κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ.



Εννέα έγκυες γυναίκες διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, θετικές στον κορoνοϊό, με τις τρεις από αυτές να είναι διασωληνωμένες.

Οι υπόλοιπες έξι γυναίκες βρίσκονται σε απλές κλίνες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ την ίδια ώρα τέσσερα νεογνά, των οποίων οι μητέρες διαγνώστηκαν θετικές στον κορονοϊό νοσηλεύονται, ενώ ένα από αυτά χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, κατά την τελευταία εφημερία, έγιναν 55 εισαγωγές ασθενών, με 150 προσελεύσεις στα επείγοντα περιστατικά για Covid, ενώ σύμφωνα με τον κ. Σούλη εκπρόσωπο των γιατρών του ΑΧΕΠΑ, δημιουργείται πρόβλημα έλλειψης απλών κλινών Covid, οι οποίες είναι 180 στο σύνολό τους και είναι όλες κατειλημμένες. Κατειλημμένες είναι και οι κλίνες ΜΕΘ Covid στο συγκεκριμένο νοσοκομείο με έξι διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ.

