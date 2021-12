Κοινωνία

Ιερώνυμος – Πάπας: Η “συγγνώμη” για τα λάθη των Καθολικών

Το δώρο του Ιερωνύμου στον Πάπα Φραγκίσκο και η συζήτηση που είχαν στην Αρχιεπισκοπή.



Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Πάπα Φραγκίσκου και των ακολουθιών τους στην Αίθουσα του Θρόνου, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Αρχικά πήρε το λόγο ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο οποιός μεταξύ άλλων έστειλε μήνυμα και για την πανδημία λέγοντας μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να πείσουμε τους ανθρώπους να παύσουν να φοβούνται και να ακούσουν την επιστήμη.

Κατόπιν ο Αρχιεπίσκοπος δώρισε στον Πάπα Φραγκίσκο μια εικόνα του Αποστόλου Παύλου και είχαν μια κατ' ιδίαν συζήτηση, ενώ ακολούθως το λόγο πήρε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Συγγνώμη για τα σφάλματα τόσων καθολικών ζήτησε ο πάπας κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, αναγνωρίζοντας ότι πράξεις και επιλογές που είχαν ως επίκεντρο τη δίψα για κέρδος και ισχύ μάραναν την κοινωνία της Ορθόδοξης Εκκλησίας με την Ρωμαιοκαθολική. Μάλιστα, ο πάπας είπε ότι με ντροπή αναγνωρίζει τα παραπάνω.





Μόλις ο ποντίφικας έφτασε στην Αρχιεπισκοπή, ο Αρχιεπίσκοπος τον καλωσόρισε και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στους στόχους του ταξιδιού. Από την πλευρά του, ο πάπας εξέφρασε τη χαρά του για την συνάντηση αυτή, ενώ τόνισε ότι θυμάται και την πρώτη τους συνάντηση στη Λέσβο.



Ο πάπας άρχισε την ομιλία του με τη φράση του Αποστόλου Παύλου «χάρις και ειρήνη από Θεού», που απηύθυνε ο Απόστολος Παύλος ευρισκόμενος σε ελληνικά χώματα προς τους πιστούς της Ρώμης.



Ακόμα, μίλησε για το μεταναστευτικό, ενώ υπενθύμισε την αναφορά του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα ελαιόδενδρα, που είναι κοινά στις χώρες μας, επισημαίνοντας ότι τον κάνουν να σκέφτεται «τις κοινές μας ρίζες, τις αποστολικές», όπως είπε.





Αποκάλεσε την απομάκρυνση ως «δηλητήρια που μόλυναν» τις σχέσεις, καθώς «το ζιζάνιο της υποψίας» μεγάλωνε την απόσταση και έπαυσε η κοινωνία μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.



Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος μίλησε για τη θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που ταυτίζει τον θάνατο με την αμαρτία, ενώ ο Χριστός ως αρχηγός της ζωής παρέχει την αιώνια ζωή. Ακόμα, μίλησε για το μεταναστευτικό και για το πώς αγκαλιάσαμε τους μετανάστες, ενώ αναγνώρισε τη μεγάλη προσφορά του πάπα προς τους πρόσφυγες, τονίζοντας ωστόσο ότι πρέπει να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου σε κυβερνήσεις, ΜΚΟ, οργανισμούς κ.λπ, τονίζοντας ότι τα δικαιώματα θα συνεχίσουν να υποσκάπτονται.





«Πραγματικά, χαίρομαι για την ευαισθησία σας στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Αναγνωρίζω την μεγάλη προσφορά σας στην ενσωμάτωση και υποδοχή τόσων προσφύγων κατά τα τελευταία έτη. Όμως αισθάνομαι ταυτοχρόνως την ανάγκη να επισημάνω μαζί με Σας ότι οφείλουμε να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου μπροστά στην μεγάλη αυτή πρόκληση. Εάν η παγκόσμια κοινότητα, οι ηγέτες των ισχυρών κρατών, οι διεθνείς οργανισμοί δεν λάβουν τολμηρές αποφάσεις, η συνεχώς απειλούμενη παρουσία των απροστάτευτων προσφύγων γυναικών και των παιδιών θα συνεχίζεται αυξανόμενη παγκοσμίως. Τα αυτονόητα δικαιώματα στην παιδεία, την θρησκευτική ελευθερία, την ισότητα, θα συνεχίσουν να υποσκάπτονται. Αρκετά πια με τα όμορφα λόγια. Οι συνάνθρωποί μας στο Αφγανιστάν θα αναγκαστούν να φύγουν και να εργαλειοποιηθούν από γειτονικές χώρες με πρακτικές όπως η Τουρκία», είπε μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος.





Ο πάπας και οι Καρδινάλιοι έφθασαν στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών λίγα λεπτά πριν τις 4, για τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο. Παρόντες είναι, επίσης, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Φαναρίου κ. Αγαθάγγελος και ο Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, σύμφωνα με το orthodoxianewsagency.gr.

Eπεισόδιο με ιερέα που διαμαρτυρόταν για την επίσκεψη του Πάπα

Εν τω μεταξύ, επεισόδιο προκλήθηκε έξω από την Αρχιεπισκοπή όπου έφθασε ο Πάπας Φραγκίσκος για να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Ένας ιερέας εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για την επίσκεψη του Ποντίφικα στην Ελλάδα.

“Είναι αιρετικός! Πρέπει να μετανοήσει!” φώναζε. Αμέσως, αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν κοντά του και φρόντισαν να τον απομακρύνουν.

