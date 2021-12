Αθλητικά

Απόλλων - ΠΑΟΚ: Θρίαμβος για τους Πατρινούς

Σε ένα ματς με φοβερές ανατροπές στο κλειστό της Περιβόλας ο Απόλλων Πάτρας βγήκε νικητής.



Σε ένα ματς με... τρελή εξέλιξη στο κλειστό της Περιβόλας, ο Απόλλων Πατρών επικράτησε 95-91 του ΠΑΟΚ, για την 9η αγωνιστική της Basket League.



Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν από το -21 (65-44 στο 24΄) και πέρασαν μπροστά 89-85, περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη, όμως την τελευταία λέξη την είπε ο Νίκος Δίπλαρος. Με ένα κρίσιμο τρίποντο και 4/4 βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Έλληνας γκαρντ «υπέγραψε» την τέταρτη φετινή νίκη της αχαϊκής ομάδας, που άφησε πίσω της στη βαθμολογία τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης με 25 πόντους και 6 ασίστ ήταν ο πρωταγωνιστής του Απόλλωνα, με τον Κόουλμαν να προσθέτει 20. Για τον ΠΑΟΚ, ο Ντιλέο είχε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Λαβ 22π. και 5ασ.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 53-37, 74-68, 95-91

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Μαλαμάς

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ: Γκρίφιν 3 (1), Τσαλμπούρης 25 (4), Διαμαντάκος 7 (1), Δίπλαρος 12, Τόμας 13 (2), Κόουλμαν 20 (5), Τσιακμάς 5 (1), Ζούμπος, ΜακΛάχλιν, Ντέιβις 10 (2).

ΠΑΟΚ: Λαβ 22, ΝτιΛέο 24 (5), Μάντζαρης 10 (1), Καμπερίδης Γ. 4 (1), Ογκμπέιντε 15, Χριστοδούλου 6, Καμπερίδης Μ, Καμαριανός 8, Ρούμογλου, Τολιόπουλος 2.

