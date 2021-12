Αθλητικά

Οπαδική βία: ντοκουμέντο από την επίθεση σε διανομέα φαγητού (βίντεο)

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας φαγητού, στο Μενίδι, επειδή φορούσε σκούφο με τα διακριτικά της ομάδας του. Τι λένε περίοικοι που ήταν μάρτυρες του περιστατικού.

Κόρνες χτυπούν ασταμάτητα. Είναι λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης. Ο διανομέας - οδηγός του δίκυκλου, κατευθύνεται προς την οδο Παπαδημητρίου, στο Μενίδι, με προορισμό το σπίτι στο οποίο θα παραδώσει την παραγγελία. Όπως φαίνεται στο βίντεο – ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, πίσω του, με αυξημένη ταχύτητα κινείται ένα σκουρόχρωμα αυτοκίνητο. Τρεις άνδρες κατεβαίνουν από το όχημα, στριμώχνουν τον εργαζόμενο και αρχίζουν να τον κλωτσούν. Το θύμα πεσμένο στην άσφαλτο, φωνάζει για βοήθεια.

Αιτία της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ο σκούφος που φορούσε ο διανομέας φαγητού, με τα διακριτικά της ομάδας του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, που έχει συλλέξει η Αστυνομία, οι δράστες ήταν οπαδοί αντίπαλης ομάδας, που τον ακολούθησαν, τον έριξαν από την μηχανή του και τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο, στο πίσω μέρος του μηρού.

Όπως είπαν στον ΑΝΤ1 αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες της επίθεσης, «το παιδί φώναζε “όχι, όχι, τι μου κάνετε;”. Πήγε να σηκωθεί και εκείνη τη στιγμή βγήκε ένας άλλος και τον χτύπησε με κάτι, πίσω στο πόδι».

Οι δράστες, μετά από την επίθεση επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο, ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν. Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τους.

