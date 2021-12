Κοινωνία

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: Στην φυλακή άλλοι τρεις κατηγορούμενοι

Προφυλακίστηκαν ο φερόμενος ως "εγκέφαλος" αλλά και ο Διοικητή τμήματος Ασφαλείας.



Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος έκδοσης πλαστών ταυτοτήτων και διαβατηρίων σε αλλοδαπούς οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους. Μετά τις προφυλακίσεις χθες αργά τη νύχτα τριών από την ομάδα των δεκατριών που απολογήθηκαν, άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν με την ομάδα των επτά κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν στην Ανάκριση σήμερα το πρωί, οδηγούνται στην φυλακή με την σύμφωνη γνώμη Ανακριτριας και Εισαγγελέα.

Πρόκειται για τον 61χρονο φερόμενο ως εγκέφαλο της εγκληματικής ομάδας, το θετό του γιο του φερόμενου αρχηγού, καθώς και τον Διοικητή τμήματος Ασφαλείας στη Δυτική Αττική, που φέρεται να ήταν σε απόλυτη συνεννόηση με τον αρχηγό του κυκλώματος και να συνέδραμε καθοριστικά στις εγκληματικές ενέργειες της ομάδας.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνολικά χθες και σήμερα απολογήθηκαν 20 συλληφθέντες για την υπόθεση. Με τις σημερινές προφυλακίσεις, οι κατηγορούμενοι που οδηγούνται στην φυλακή είναι έξι, όλοι με συγκεκριμένους ρόλους στην οργάνωση, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

