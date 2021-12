Κόσμος

Κένυα: δεκάδες νεκροί σε λεωφορείο που παρέσυρε χείμαρρος (βίντεο)

Τραγωδία από την κακοκαιρία που πλήττει την αφρικανική χώρα. Σε γάμο πήγαιναν οι επιβαίνοντες στο λεωφορείο.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι πνίγηκαν σήμερα όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε παρασύρθηκε από τις πλημμύρες, καθώς ο οδηγός προσπαθούσε να διασχίσει ένα φουσκωμένο ποτάμι στην κομητεία Κιτούι στην ανατολική Κένυα, δήλωσε η κυβερνήτης της κομητείας.

Στο λεωφορείο επέβαινε μια εκκλησιαστική χορωδία και άλλοι άνθρωποι που πήγαιναν σε γάμο στην κομητεία Κιτούι. Άνθρωποι που κοίταζαν από μακριά άρχισαν να ουρλιάζουν όταν το νοικιασμένο κίτρινο σχολικό ανατράπηκε και βυθίστηκε.

Πολλές περιοχές της χώρας αυτής της ανατολικής Αφρικής επλήγησαν από ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις την περασμένη εβδομάδα. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι διασώθηκαν, μεταξύ τους τέσσερα παιδιά, αφότου το λεωφορείο παρασύρθηκε στον ποταμό Ενζίου, δήλωσε η κυβερνήτης Τσάριτι Νγκιλού.

"Σήμερα το απόγευμα τραγωδία έπληξε την κομητεία Κιτούι", έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται από το προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού της Κένυας και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Βίντεο που προβλήθηκε από το τοπικό δίκτυο Citizen Television έδειχνε ένα κίτρινο σχολικό λεωφορείο, με ένα σήμα στο πλάι που δείχνει ότι ανήκει σε τοπική ιερατική σχολή, να πέφτει στο φουσκωμένο ποτάμι, ενώ πλήθος ντόπιων κοιτούσε.

Στη συνέχεια, το λεωφορείο φαίνεται να χάνεται στα νερά στη μέση της διαδρομής, προκαλώντας υστερία και θρήνο στους ανθρώπους που παρατηρούσαν από μακριά.

Η κυβερνήτης πρόσθεσε ότι "23 πτώματα" είχαν ανασυρθεί μέχρι τότε από το ποτάμι και "ότι υπάρχουν ακόμη πτώματα μέσα στο λεωφορείο". Δήλωσε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των σορών των θυμάτων θα συνεχιστούν το πρωί της Κυριακής.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο οδηγός προσπάθησε να διασχίσει τη γέφυρα ενώ ήταν πλημμυρισμένη από νερό, η δύναμη του οποίου παρέσυρε το όχημα σε στροβιλιζόμενα ρεύματα.

Ο αντιπρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ζητώντας από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν τους δρόμους της χώρας, όπου πολλές περιοχές πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις.

