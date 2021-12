Αθλητικά

ΑΕΚ - Προμηθέας: Η Ένωση πήρε το ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

ΑΕΚ και Προμηθέας έδωσαν σκληρή μάχη στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, με τους κιτρινόμαυρους να παίρνουν την νίκη

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη της και πέμπτη στο σύνολο, πανηγύρισε η ΑΕΚ στο κλειστό των Άνω Λιοσίων. Η Ένωση επικράτησε με 81-77 του Προμηθέα Πατρών, για την 9η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, υποχρεώνοντας τους Αχαιούς στην τρίτη ήττα τους και δεύτερη εκτός έδρας.

Η ευστοχία της ΑΕΚ από τα 6.75 (12/29), η έφεση της στο κομμάτι της δημιουργίας (17 ασίστ) και τα αμυντικά αντανακλαστικά της σε κομβικά σημεία του αγώνα, ισορρόπησαν την αδυναμία της στα ριμπάουντ (32 έναντι 48 του Προμηθέα), με την Ένωση να ελέγχει τον αγώνα από το τζάμπολ της και να εξασφαλίζει ένα +9 (52-43) στο κλείσιμο του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Αχαιοί βελτίωσαν την άμυνά τους, ήταν πιο παραγωγικοί και άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά. Με τους Γιαννόπουλο και Μάιλς, μάλιστα, να βρίσκουν ρυθμό από τα 6.75, η ομάδα του Ηλία Ζούρου βρέθηκε στο 37΄ μία ανάσα από την ανατροπή (75-74), με τον Φλιώνη, όμως, να απαντά στο πιο κρίσιμο σημείο (79-74 στο 38΄). Ο Μάιλς ευστόχησε σε νέο τρίποντο (79-77), αλλά το λέι απ του Χάμερ, μετά από εξαιρετική ασίστ του Ανγκόλα, «κλείδωσε» τη νίκη των «κιτρινόμαυρων» (81-77)...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μπράιαν Ανγκόλα με 26 πόντους και 6/8 τρίποντα, με τον Κίνο Κολόμ να ακολουθεί με 19. Ωστόσο, πολύτιμη ήταν προσφορά του Δημήτρη Φλιώνη σε άμυνα και επίθεση, αλλά και των Ίαν Χάμερ, Δημήτρη Μαυροειδή κοντά στο καλάθι. Από τον Προμηθέα, ξεχώρισε ο Τζεράι Γκραντ με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 52-43, 67-63, 81-77

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης, Τζιοπάνος, Θεονάς

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 19 (3), Φλιώνης 12 (2), Ανγκόλα 26 (6), Γκρίφιν 6, Χάμερ 9, Πετρόπουλος 3 (1), Φιλιππάκος, Μαυροειδής 6, Βαουλέτ.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 13 (1), Γκραντ 14, Γκάντι 6 (2), Αγραβάνης 4, Ρογκαβόπουλος 6, Σβαρτς, Χαντ 10, Μάιλς 13 (3), Γιαννόπουλος 11 (2), Μπαζίνας

Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία: ντοκουμέντο από την επίθεση σε διανομέα φαγητού (βίντεο)

Formula 1: Ο Χάμιλτον στην pole position της Σαουδικής Αραβίας

Βόλος - Παναιτωλικός: Πολύτιμη νίκη για τους Αγρινιώτες