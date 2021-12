Κόσμος

Γερμανία: πέντε νεκροί βρέθηκαν μέσα σε σπίτι

Μεταξύ των σορών είναι τρεις που ανήκουν σε παιδιά, ηλικίας 4 έως 10 χρόνων. Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ για τα πέντε άτομα, που ήταν περιορισμένα στο σπίτι, λόγω καραντίνας.

Τα πτώματα δύο ενηλίκων και τριών παιδιών, που έφεραν τραύματα από σφαίρες ή μαχαίρι, ανακαλύφθηκαν σήμερα σε μια κατοικία στα περίχωρα του Βερολίνου στην Γερμανία, έγινε γνωστό από την εισαγγελία και την αστυνομία.

"Οι δύο ενήλικες ηλικίας 40 ετών και τα τρία παιδιά ηλικίας 4, 8 και 10 ετών έφεραν τραύματα από σφαίρες και από μαχαίρι", σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της αστυνομίας του Βρανδεμβούργου.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έσπευσαν το μεσημέρι στο σπίτι που βρίσκεται στην κοινότητα Κούνιγκς Βουστερχάουσεν, νότια του Βερολίνου, "διότι μάρτυρες είχαν δει άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους", συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Γερμανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως και οι πέντε βρίσκονταν σε καραντίνα για την Covid-19.

