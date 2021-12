Κόσμος

Τουρκία - Ερντογάν: Βόμβα σε περιπολικό που φρουρούσε ομιλία του

Eκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κρυφά κάτω από το αυτοκίνητο του αστυνομικού.



Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία μετά τον εντοπισμό βόμβας κάτω από το αυτοκίνητο αστυνομικού που επρόκειτο να βρίσκεται στη συγκέντρωση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Σίρτη.

Χάρη στην προσοχή της αστυνομίας, η εκρηκτική ύλη εξουδετερώθηκε γρήγορα, ενώ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ανθρώπων που τοποθέτησαν τα εκρηκτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το TRT Haber, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κρυφά κάτω από το αυτοκίνητο του αστυνομικού που επρόκειτο να βρεθεί στη συγκέντρωση.

Η είδηση έγινε πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά ΜΜΕ, με κάποια μάλιστα να μιλούν για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου της Τουρκίας.

Baskan Erdogan’a bombal? tuzak onlendi



Polis memuru arac?ndaki bombal? duzenek etkisiz hale getirildi pic.twitter.com/PJSdVjc3wJ

