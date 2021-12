Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ: Η ώρα της κάλπης για νέο Πρόεδρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που ψήφισαν οι έξι υποψήφιοι για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής. Τι είπαν στις δηλώσεις τους. Αυξημένη η συμμετοχή των εκλογέων. Οδηγίες για τους ψηφοφόρους.

Υψηλή είναι η συμμετοχή από νωρίς το πρωί στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.

Μάλιστα, το μεσημέρι το ΚΙΝΑΛ έδωσε τα πρώτα στοιχεία για την εξέλιξη της διαδικασίας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει παράταση, λόγω της μεγάλης συμμετοχής εκλογέων στην διαδικασία

Έως τις 09:00, είχαν ανοίξει και λειτουργούσαν 816 από τα 819 Εκλογικά Τμήματα στην Ελλάδα (ποσοστό 99,6%) και η ψηφοφορία διεξάγεται ομαλά. Έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στην Αυστραλία και αναμένεται η λειτουργία σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα.

Εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος, δηλαδή κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία (το 50% +1 των ψήφων), αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου τις ίδιες ώρες.

Τη δεύτερη Κυριακή κερδίζει όποιος εξασφαλίσει τη σχετική πλειοψηφία, δηλαδή όποιος είναι πρώτος σε ψήφους.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής είναι οι εξής έξι (με αλφαβητική σειρά):

Ανδρουλάκης Νίκος

Γερουλάνος Παύλος

Καστανίδης Χάρης

Λοβέρδος Ανδρέας

Παπανδρέου Γιώργος

Χρηστίδης Παύλος









Πρώτοι προσήλθαν για να ψηφίσουν οι Ανδρέας Λοβέρδος και Παύλος Χρηστίδης, που προσήλθαν στις 08.30. Μία ώρα αργότερα ψήφισε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ έπονται ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Καστανίδης.

«Ήρθε επιτέλους η ώρα να σηκώσουμε τη δημοκρατικής παράταξη μπροστά. Είναι ώρα να πάει το ΠΑΣΟΚ μπροστά να πάει η Ελλάδα μας ψηλά», δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Ξημερώνει μια ημέρα αισιοδοξίας και δύναμης. Μια ημέρα που θα τολμήσουμε για να δημιουργήσουμε τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής», ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης.

«Καθαρή εντολή» ζήτησε από τους ψηφοφόρους ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι «είναι ο μόνος δρόμος για να έχουμε μια ισχυρή προοπτική για το μέλλον».

«Σήμερα ανατέλλει και πάλι ο πράσινος ήλιος», υποστήριξε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος συμπλήρωσε πως στόχος είναι «να δώσουμε προοδευτικές λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού και της χώρας».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει και από εδώ και πέρα είναι στο χέρι όλων μας να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο φτιάξαμε αυτόν τον καιρό», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος.

«Εύχομαι ανάταση πραγματικά, μετά τις 12 Δεκεμβρίου στη Δημοκρατική Παράταξη γιατί το έχει ανάγκη η χώρα», επεσήμανε στην δήλωση του, αφού ψήφισε στην Θεσσαλονίκη, ο Χάρης Καστανίδης.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο, είναι μέλη ή φίλοι του Κινήματος ή κατά την ημέρα της ψηφοφορίας συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση εγγραφής ως μέλος ή φίλος του Κινήματος. Όλοι όσοι ψηφίσουν καταβάλλουν συνδρομή 3 ευρώ, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα διεξαγωγής της διαδικασίας. Στο εκλογικά κέντρα του Απόδημου Ελληνισμού δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο, οι οποίοι θα πιστοποιούνται με την ίδια διαδικασία που θα γίνεται η πιστοποίηση στα εκλογικά τμήματα του εσωτερικού και απαραίτητα εάν δεν είναι μέλη ή φίλοι, θα καταθέτουν συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής μέλους ή φίλου.

Τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος για να ψηφίσουν πρέπει να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο με το έγγραφο ταυτοποίησης τους και αφού μπουν στο παραβάν με το ψηφοδέλτιο και τον φάκελο που θα τους δοθεί από την Εφορευτική Επιτροπή, να σημειώσουν έως έναν σταυρό δίπλα στο όνομα του υποψηφίου που επιθυμούν. Έπειτα, μόλις τοποθετήσουν το ψηφοδέλτιο στον φάκελο, τον δίνουν στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος τον σφραγίζει και τον μονογράφει. Τέλος, οι ψηφοφόροι ρίχνουν τον φάκελο στην κάλπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Πάπας στην Λέσβο: επίσκεψη - μήνυμα στο Καρά Τεπέ (εικόνες)

Κύπρος - Διπλή δολοφονία: εντοπίστηκαν οι σοροί των Ρωσίδων (εικόνες)

Πάτρα: Επίθεση με μολότοφ σε Αστυνομικό Τμήμα - Τραυματίστηκε αστυνομικός