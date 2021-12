Life

“Η Φάρμα”: Ο πρώτος αρχηγός και η απρόσμενη... αποχώρηση (βίντεο)

Όλα όσα είδαμε το Σάββατο στο πρώτο επεισόδιο του δημοφιλούς ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1.

Ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου ο πολυαναμενόμενος νέος κύκλος της “Φάρμας” στον ΑΝΤ1, και ο παρουσιαστής Σάκης Τανιμανίδης ανακοίνωσε τα προνόμια του αρχηγού.

«Θα υπάρχει ένας αρχηγός που θα μοιράζει τις αρμοδιότητες, ο λόγος του θα είναι νόμος. Ο αρχηγός θα έχει το δικό του σπίτι το οποίο είναι ευρύχωρο, ζεστό, άνετο, ένα απαλό στρώμα και προσωπική τουαλέτα με ζεστό νερό και μπάνιο. Ο μόνος που μπορεί να μπει στο σπίτι του αρχηγού είναι ο αρχηγός και αυτός που θα ορίσει για υπηρέτη. Εάν ο αρχηγός βάλει κάποιον μέσα, χάνει το αξίωμα του και φεύγει από την Φάρμα», εξήγησε.

«Μαζί με τον νέο αρχηγό κάθε εβδομάδα θα έρχονται και οι νέες προμήθειες. Ο αρχηγός έχει ευθύνες και είναι βαρόμετρο για την φάρμα γιατί μπορεί να την κάνει καλύτερη αλλά και χειρότερη. Κάθε εβδομάδα θα έχει ασυλία και δεν θα αποχωρεί… είναι επίσης αυτός που υποδεικνύει τον πρώτο μονομάχο» πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Οι πρώτοι «αγρότες» μπήκαν στη Φάρμα μας και ο Σταμάτης τους συστήνει να μιλούν σιγά, γιατί μέχρι και τα λαχανικά έχουν αυτιά! #HFarma #ant1tv #premiere #eimasteena pic.twitter.com/uJkdBoV6rs — FarmaGreece (@FarmaGreece) December 4, 2021

Πριν αρχίσει η ψηφοφορία, ο Σταμάτης Γαρδέλης ζήτησε από τον Σάκη Τανιμανίδη τον λόγο, καθώς ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στον Γιώργο Λιάγκα: «Πριν το κλείσεις θα μου επιτρέψεις να στείλω ένα μήνυμα στον Γιώργο Λιάγκα. Γιώργο, ξεκινάς κι επιστρέφεις δυνατός και γίνεσαι μεγάλος παραμένοντας μικρός», είπε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Ακολούθησε η ανοικτή ψηφοφορία για τον πρώτο αρχηγό, με τους παίκτες να εκλέγουν την Αθανασία Τσουμελέκα.

Η επική είσοδος του Παναγιώτη Ψωμιάδη - Στο νοσοκομείο η Σάσα Μπάστα

Αίσθηση προκάλεσε η… στρατιωτική είσοδος του Παναγιώτη Ψωμιάδη στη “Φάρμα”, η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα social media.

Στο πρώτο επεισόδιο της “Φάρμας” η Σάσα Μπάστα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, εξαιτίας ενός προβλήματος στο μάτι της.

«Πρέπει να φύγω και να πάω στο νοσοκομείο. Θεωρούν ότι το μάτι μου, πρέπει να το δει γιατρός στο νοσοκομείο. Εκνευρίζομαι, γιατί δε θέλω να χάσω τον αγώνα ασυλίας», είπε η Σάσα Μπάστα στους συμπαίκτες της.

«Το ματάκι μου δεν είναι πολύ καλά. Έχει κάτι σαν μπαλάκι με πύον. Σήμερα όπως έκανα την κίνηση, που του έβαζα κρεμούλα, το ανοίγω και βλέπω μια μπάλα μπροστά στο μάτι μου», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια λίγο πριν τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

