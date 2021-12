Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: Είναι η ώρα να πάει το ΠΑΣΟΚ μπροστά

Στη Μεταμόρφωση ψήφισε νωρίς το πρωί της Κυριακής, ο υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος.

Στο εκλογικό κέντρο της Μεταμόρφωσης προσήλθε, στις 8:30 το πρωί της Κυριακής, ο Ανδρέας Λοβέρδος, προκειμένου να ψηφίσει για τις εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής.

«Ήρθε επιτέλους η ώρα να σηκώσουμε τη δημοκρατικής παράταξη μπροστά. Είναι ώρα να πάει το ΠΑΣΟΚ μπροστά να πάει η Ελλάδα μας ψηλά», δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος είναι ένας εκ των έξι υποψηφίων για την ηγεσία του Κινήματος.

Για τις εσωκομματικές εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης.

