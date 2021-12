Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Χρηστίδης: Να δημιουργήσουμε το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής

Με αναφορά στην παρακαταθήκη της Φώφης Γεννηματά, το μήνυμα του υποψηφίου για την ηγεσία του Κινήματος.

Στο 22ο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αθηναίων προσήλθε, στις 8:30 το πρωί της Κυριακής, ο Παύλος Χρηστίδης, προκειμένου να ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.

Στις δηλώσεις του μπροστά στις κάμερες, ο κ. Χρηστίδης τόνισε πως «πρέπει να θυμόμαστε τη Φώφη Γεννηματά, χωρίς την όποια δε θα βρισκόμασταν εδώ. Χωρίς την προσπάθειά της, χωρίς τη δουλειά της, χωρίς την τόλμη της όλα τα προηγούμενα χρόνια…».

«Ξημερώνει μια ημέρα αισιοδοξίας και δύναμης. Μια ημέρα που θα τολμήσουμε για να δημιουργήσουμε τη μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής», ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος είναι ένας εκ των έξι υποψηφίων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.

Για τις εσωκομματικές εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης.

