e-ΕΦΚΑ: 700 νέες προσλήψεις και ριζική αλλαγή του οργανογράμματος

Στόχος είναι η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

«Τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών βάζει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή στο τέλος Ιανουαρίου 2022, αλλάζοντας το “πρόσωπο” της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μια για πάντα», σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Οι προσλήψεις, που δρομολογούνται εντός του 2022, αφορούν:

500 μόνιμων υπαλλήλων , όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη , κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου με τις οκτώ μεγάλες αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ.

, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, , κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου με τις οκτώ μεγάλες αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ. 100 υπαλλήλων, με 14μηνη σύμβαση , φοροτεχνικών, οικονομολόγων, κλπ, που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων.

, φοροτεχνικών, οικονομολόγων, κλπ, που θα πέσουν στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων. 100 υπαλλήλων, με 12μηνη σύμβαση και δικαίωμα παράτασης ενός έτους από το κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Οι επιλαχόντες του προγράμματος είναι μακροχρόνια άνεργοι, μεταξύ 55-67 ετών. Πρόκειται να στελεχώσουν τα τμήματα απονομής συντάξεων και το τηλεφωνικό κέντρο 1555.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις 700 νέες προσλήψεις έρχεται να προστεθεί και η ένταξη νέων διευθυντικών στελεχών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα νέα στελέχη θα έχουν τριετείς συμβάσεις, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ και ειδικό σύστημα πρόσθετων ανταμοιβών με βάση στόχους, ακολουθώντας τα διεθνή καλά πρότυπα της δημόσιας διοίκησης, ενώ θα επιλέγονται με διαφανείς διαδικασίες, μετά από δημόσια προκήρυξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν και οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, «επιτρέποντάς τους πλέον τη δίκαιη ανταμοιβή της ποιοτικής εργασίας τους».

«Στόχος είναι η προσέλκυση των καλύτερων στελεχών της αγοράς που θα συμβάλλουν στην εξυγίανση του φορέα. Με τις παραπάνω ενέργειες, ο ΕΦΚΑ επιλύει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του, μετά την αποχώρηση 472 υπαλλήλων, το 2020, άλλα ταυτόχρονα ικανοποιεί και το πάγιο αίτημα των εργαζομένων του για ενίσχυση των δομών του με ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες, που έχουν δημιουργηθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ΕΦΚΑ, προσπαθώντας να επιτελέσει τον κοινωνικό ρόλο, που του έχει ανατεθεί, εξυπηρετεί 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, μεταξύ αυτών συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, εργοδότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», επισημαίνει ο φορέας.

Δομικές αλλαγές και νέο οργανόγραμμα

Έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών, την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, ο ΕΦΚΑ προχωράει στη λειτουργική ενοποίηση 388 οργανικών δομών, ώστε να μειωθούν σε 158. Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημειώνει, επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του, καλύτερη οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων, μέσω της μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, «στα σκαριά βρίσκεται και το νέο οργανόγραμμα, που στόχο έχει την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών, που προέκυψαν από τη “βίαιη” συγχώνευση των ταμείων, αλλά και τη συνολική βελτίωση της λειτουργίας του φορέα. Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης προβλέπει νέα διαδικασία ανάδειξης διοικητή και υποδιοικητών, με επιλογή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς και ανασχεδιασμό αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΔΣ στον διοικητή, τους υποδιοικητές και τους γενικούς διευθυντές, ώστε να αποφεύγεται το micromanagement».

