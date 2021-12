Κοινωνία

Κηφισός: Γυναίκα έπεσε στο ποτάμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στον Κηφισό, όταν έγινε αντιληπτό πως μία γυναίκα έπεσε στο ποτάμι, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Περαστικοί άκουσαν τις δραματικές εκκλήσεις της άτυχης γυναίκας για βοήθεια και ενημέρωσαν τις Αρχές.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα, που ανέσυραν τη γυναίκα από το ποτάμι. Την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τη διακομίσει στο νοσοκομείο.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε γυναίκα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, έπειτα από πτώσης της στο ποταμί του Κηφισού, πλησίον της Λεωφόρου Κηφισού & Καλλέργη στον Πειραιά. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 5, 2021

Πηγή εικόνων: google.com/maps

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ: Η ώρα της κάλπης για νέο Πρόεδρο

Κορονοϊός: η μετάλλαξη Όμικρον, τα εμβόλια mRNA και οι αρνητές (βίντεο)

“Η Φάρμα”: Ο πρώτος αρχηγός και η απρόσμενη... αποχώρηση (βίντεο)