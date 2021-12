Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: Ζητώ καθαρή εντολή για ανανέωση (βίντεο)

Στο Ηράκλειο της Κρήτης ψήφισε το πρωί της Κυριακής ο υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος.

«Καθαρή εντολή» ζήτησε από τους ψηφοφόρους ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ψήφισε στις 9:30 το πρωί της Κυριακής, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του ΚΙΝΑΛ.

«Καλώ τους Δημοκράτες προοδευτικούς πολίτες της πατρίδας μας να μας τιμήσουν σήμερα με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες μας. Ζητώ να πάρουν την υποψηφιότητά μου στα χέρια τους, και να μού δώσουν καθαρή εντολή για ανανέωση, ενότητα και πολιτική αυτονομία. Είναι ο μόνος δρόμος για να έχουμε μια ισχυρή προοπτική για το μέλλον. Πιστεύω ότι είναι καλό για τη Δημοκρατία μας, η Δημοκρατική Παράταξη και το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη προόδου, ως δύναμη συνέπειας, ως δύναμη ρεαλισμού, να ξαναπρωταγωνιστήσουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας έναντι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ένας εκ των έξι υποψηφίων για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής.

Για τις εσωκομματικές εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης.

