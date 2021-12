Κόσμος

Κύπρος - Διπλή δολοφονία: εντοπίστηκαν οι σοροί των Ρωσίδων (εικόνες)

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας στον Αμίαντο. “Έσπασε” στην ανάκριση ο Σύρος και ομολόγησε.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αναφορικά με την υπόθεση εξαφάνισης των δύο γυναικών, ηλικίας 43 και 33 ετών από τη Ρωσία.

Τα ίχνη των γυναικών είχαν χαθεί από τις 17 Νοεμβρίου, με τις Αρχές να εξετάζουν από πολύ αρχικό στάδιο το σενάριο της διπλής δολοφονίας, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, ο 32χρονος Σύρος που τελεί υπό κράτηση έσπασε τη σιωπή του και ομολόγησε τη δολοφονία των δύο άτυχων γυναικών κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ υπέδειξε στις αρχές που βρίσκονται θαμμένες. Πρόκειται για σημείο στην αυλή της εξοχικής κατοικίας στον Αμίαντο και συγκεκριμένα σε λάκκο δύο μέτρων.

Μέλη της Δύναμης έσπευσαν άμεσα στο σημείο όπου μετά από έρευνες εντόπισαν τις δύο σορούς και ξεκίνησε η επιχείρηση για ανάσυρση των γυναικών.

Στο σημείο έσπευσαν από νωρίς το πρωί, ο Αρχηγός της Δύναμης, Στέλιος Παπαθεοδώρου, ο Αρχηγός Επιχειρήσεων, Δημήτρης Δημητρίου, καθώς επίσης και οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθόδοξου.

Χθες οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο Σύρο, ο οποίος καταζητείτο από το απόγευμα της Δευτέρας. Ο άνδρας συνελήφθη γύρω στις 19:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν μετά από σχετική πληροφορία μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, εντόπισαν τον ύποπτο να διακινείται με αυτοκίνητο σε περιοχή της Λεμεσού.

Αφού τον ανέκοψαν προχώρησαν στη σύλληψη, τόσο του ίδιου όσο και του 45χρονου οδηγού του οχήματος.

Ο 23χρονος καταζητείτο εδώ και ημέρες αναφορικά με την υπόθεση εξαφάνισης των δύο γυναικών, με τον ίδιο ωστόσο να αρνείται από την αρχή οποιαδήποτε εμπλοκή.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι εντός των επόμενων ωρών, ωστόσο ο 23χρονος θα επανασυλληφθεί για άλλα αδικήματα που διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

