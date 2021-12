Κοινωνία

Ο Πάπας στην Λέσβο: επίσκεψη - μήνυμα στο Καρά Τεπέ (εικόνες)

Παρέμβαση του Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών Κρατών, στην διάρκεια της επίσκεψης του και των επαφών με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Στην Λέσβο και στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο Πάπας Φραγκίσκος, συνοδευόμενος από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης.

Πρώτα έφθασε στο αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης» η πτήση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν ειδησεογραφικά την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, ενώ ήδη η Μυτιλήνη είχε μετατραπεί σε φρούριο, με εκατοντάδες αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε όλο το μήκος της διαδρομής από το αεροδρόμιο έως τον καταυλισμό του Καρά Τεπέ και τους γύρω δρόμους.

Λίγο πριν τις 10:00 έφτασε στο αεροδρόμιο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μαζί με τον αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτη Σχοινάς, ενώ μαζί τους ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ήταν ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Λίγο μετά τις 10:00 αφίχθη το αεροπλάνο που μετέφερε τον Πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο υποδέχθηκαν, μεταξύ των άλλων, ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ιάκωβος, καθώς και ο Καθολικός Επίσκοπος.

Ακολούθως, η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε για το ΚΥΤ του Καρά Τεπέ.

Πρώτη έφθασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία έσπευσε να χαιρετήσει τα προσφυγόπουλα, που βρίσκονταν στον χώρο της υποδοχής

Στον Καρά Τεπέ ήδη βρίσκονταν ο ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνος Λογοθέτης, ο βουλευτής Λέσβου της ΝΔ και Αντιπρόεδρος της Βουλής, Χαράλαμπος Αθανασίου. ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρνούς και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης.

Λίγο μετά τις 10:45 έφθασε στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ ο Πάπας Φραγκίσκος, τον οποίο υποδέχθηκε ο Νότης Μηταράκης.

Αμέσως, περπάτησε ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες που τον χαιρετούσαν ζητωκραυγάζοντας και απαθανατίζοντας τον με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ εκείνος χαιρετούσε με θέρμη και συγκίνηση κυρίως τα μικρά παιδιά.

Ο Ποντίφηκας και μόνο με την παρουσία του στο νησί, για δεύτερη φορά μέσα σε 5 χρόνια, στέλνει μήνυμα στις ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρατών για αλλαγή πλεύσης σε ότι αφορά το Μεταναστευτικό και την αλληλεγγύη σε ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, κάτι θα ειναι σαφέστερο και μέσω των δηλώσεων του.

Η χορωδία των προσφύγων υποδέχθηκε τον Πάπα με τον ύμνο «Avec toi je n’ai plus peur» (μτφ. «Μ' εσένα δεν φοβάμαι πια»).

Ο Υποδιοικητής του Καρά Τεπέ στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην προσφορά των Λεσβίων στο Μεταναστευτικό και στην ανάγκη η Ευρώπη να στηρίξει την Ελλάδα σε αυτή τη δοκιμασία.

Ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή των κατοίκων της Λέσβου στο Μεταναστευτικό - Προσφυγικό και την αλληλεγγύη που έδειξαν οι κάτοικοι του νησιού, έκανε στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στο χαιρετισμό του, το μέλος της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας της Λέσβου Len Meachim, σημείωσε, μεταξύ άλλων, «σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τους πρόσφυγες, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες, όπως της Λέσβου, που έχουν σηκώσει αυτό το δυσανάλογο βάρος της προσφυγικής εισροής. Το 2016 είχατε επαινέσει τους κατοίκους της Λέσβου για την ανθρωπιά τους και το άνοιγμα της καρδιάς τους στους πρόσφυγες που κατέληξαν στις ακτές του νησιού μας. Μας τιμά αυτή η αναγνώριση και σας ευχαριστούμε».

Εκ μέρους των προσφύγων και μεταναστών του ΚΥΤ, ο Πάπας άκουσε τον Κριστιάν απο το Κονγκό, ο οποίος στο ταξίδι προς μια καλύτερη ζωή, έχασε την γυναίκα του και μια απο τις κόρες τους. Ο 30χρονος, ιδιαίτερα συγκινημένος περιέγραψε την δραματική ιστορία του, λέγοντας χαρακτηριστικά «το μόνο που θέλω είναι ειρήνη, ζεστή αγκαλιά, ασφάλεια και μόρφωση για τα παιδιά μου».

Τον Πάπα όπως αναφέρει η ιστοσελίδα stonisi.gr, χαιρέτησε και ένας Βρετανός πολίτης, ως εκπρόσωπος των εθελοντών, ο οποίος σημείωσε ότι μέσα από τη δύναμη και την ελπίδα που έβλεπαν οι εθελοντές και η Καθολική Κοινότητα στα μάτια των προσφύγων, έπαιρναν δύναμη για να συνεχίσουν τη προσφορά τους.

Πάπας: εύχομαι αυτήν την Κυριακή να αφυπνιστούμε όλοι

Ιδιαίτερα συγκινημένος ανέβηκε στο βήμα ο Πάπας Φραγκίσκος.

Στην ομιλία του έκανε σαφείς αναφορές στο δράμα της μετανάστευσης, σημειώνοντας πως όποιος φοβάται τους πρόσφυγες, δεν έχει δει τα μάτια τους και τα μάτια των παιδιών τους.

«Αδελφοί, ας μην απαρνηθούμε την ανθρωπιά που μας συνδέει. Τούτη την Κυριακή, παρακαλώ τον Θεό να μας αφυπνήσει. Να αφυπνήσει τις κωφές μας καρδιές. Ευχαριστώ τους κατοίκους του νησιού αυτού και της χώρας για όλα όσα κάνουν», είπε μεταξύ άλλων ο Πάπας.

