ΚΙΝΑΛ - Παπανδρέου: Σήμερα ανατέλλει και πάλι ο πράσινος ήλιος

Το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ψήφισε λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Κυριακής, στις εσωκομματικές εκλογές για την προεδρία του Κινήματος.

«Με την ψήφο μας, με την συμμετοχή μας, πρώτα απ όλα μεγαλώνουμε την παράταξη. Την κάνουμε ισχυρή, δυναμική παράταξη. Δίνουμε ελπίδες στους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες της χώρας. Ελπίδα, με πυξίδα τις αξίες και τις αρχές μας», δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου στα τηλεοπτικά συνεργεία, λίγα λεπτά αφότου ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ένας εκ των έξι υποψηφίων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, συμπλήρωσε πως στόχος είναι «να δώσουμε προοδευτικές λύσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού και της χώρας».

«Σήμερα ανατέλλει και πάλι ο πράσινος ήλιος», υποστήριξε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές για τη συνδρομή τους στη διαδικασία.

Για τις εσωκομματικές εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης.

