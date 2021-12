Life

“Η Φάρμα”: Πρεμιέρα με πρωτιά – Τι θα δούμε την Κυριακή

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του ριάλιτι περιπέτειας του ΑΝΤ1, την οποία παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές. Πάρτε μια γεύση για όσα θα παρακολουθήσουμε απόψε.

Με σχεδόν 2.700.000 τηλεθεατές, κατά μέσο όρο στο σύνολο κοινού, και εντυπωσιακή πρωτιά, «Η Φάρμα» άνοιξε τις πόρτες της χθες, Σάββατο 4 Δεκεμβρίου, στον ΑΝΤ1.

Το ριάλιτι περιπέτειας, με τον Σάκη Τανιμανίδη, υπερίσχυσε του ανταγωνισμού, στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του, με ποσοστό 23% και 11 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Αναστασία Γκεργκελεζίου, Αγγελική Ηλιάδη, Κρίστυ Λυκοπούλου, Μαίρη Μηλιαρέση, Σάσα Μπάστα, Μαρία Παπαγεωργίου, Χριστιάνα Σμαραγδή, Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκη Χαντσαρίδου, Γρηγόρης Αναστασιάδης, Σταμάτης Γαρδέλης, Νεόφυτος Ηλία, Βασίλης Λέτζος, Μάνος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης), Δήμος Περπερίδης, Αστρινός Χαραλαμπάκης (Μπαλάσκας), Παναγιώτης Ψωμιάδης άφησαν πίσω τους τον σύγχρονο τρόπο ζωής για να έρθουν αντιμέτωποι με τη φύση και να διεκδικήσουν το τελικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 21:30, ΣΤΗΝ «ΦΑΡΜΑ»

Οι παίκτες πηγαίνουν, για πρώτη φορά, στον αχυρώνα και ενθουσιάζονται.

Ποιος λέει ότι «ούτε στο Χόλυγουντ δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα»;

Ο Σάκης ενημερώνει τους παίκτες για τη διαδικασία της ΑΣΥΛΙΑΣ, η οποία παίζεται πλέον σε δύο φάσεις: Ομαδικός αγώνας & Quiz. Καλεί τον ΑΡΧΗΓΟ να επιλέξει 2 άτομα τα οποία θα ηγηθούν των 2 ομάδων που θα φτιάξουν οι ίδιοι.

Με ποιο κριτήριο ο ΑΡΧΗΓΟΣ επιλέγει τους 2 ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ;

Θα καταφέρουν να δημιουργήσουν δύο ισάξιες ομάδες;

Σε ποια ομάδα οι αποφάσεις για τη στρατηγική είναι εύκολη υπόθεση και σε ποια υπάρχει ένταση;

Ποιος θα κερδίσει στο QUIZ και θα πάρει την 1η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ στη «Φάρμα»;

Γιατί θεωρεί ο Σταμάτης Γαρδέλης ότι τον παρεξηγούν οι υπόλοιποι παίκτες;

Σε ποιον παίκτη απευθύνεται ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, λέγοντάς του ότι του κάνει συνέχεια επίθεση;

Γιατί δημιουργείται ένταση ανάμεσα στη Μαρία Παπαγεωργίου και την Αγγελική Ηλιάδη; Ποιος ο ρόλος της Μαίρης Μηλιαρέση;

Έχει αποφασίσει ο ΑΡΧΗΓΟΣ σε ποιον θα δώσει την 1η ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ, επιλέγοντας τον για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ;