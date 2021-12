Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Γερουλάνος: Το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει

Ο Παύλος Γερουλάνος απηύθυνε κάλεσμα στους φίλους του Κινήματος να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει και από εδώ και πέρα είναι στο χέρι όλων μας να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο φτιάξαμε αυτόν τον καιρό», δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος, επικαλούμενος την υψηλή προσέλευση στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής, καθώς και την «πολιτισμένη προεκλογική εκστρατεία που προηγήθηκε».

Παράλληλα, ο Παύλος Γερουλάνος, ένας εκ των έξι υποψηφίων για την ηγεσία του Κινήματος, θέλησε να στείλει κι ένα μήνυμα προς τους ψηφοφόρους, καλώντας τους στην κάλπη: «Θέλω να πω σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες που μας ακούν σήμερα: Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Η αλλαγή είσαι εσύ!»

Για τις εσωκομματικές εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης.

