Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Καστανίδης: Ανάταση στην δημοκρατική παράταξη για το καλό της χώρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τελευταίος από τους έξι ανθυποψηφίους για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ψήφισε ο Χάρης Καστανίδης.

Αργότερα από όλους τους υποψήφιους για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ψήφισε ο Χάρης Καστανίδης.

Ο κ. Καστανίδης έφτασε στο εκλογικό κέντρο, στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Βασιλίσσης Όλγας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, γύρω στις 11:30, συνομίλησε με πολίτες που περίμεναν να ψηφίσουν και του ευχήθηκαν “καλή επιτυχία” στις εσωκομματικές εκλογές.

Σε δηλώσεις του ο υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ εξέφρασε την πεποίθηση για μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας.

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Καστανίδη:

«Σήμερα κρατούν στα χέρια τους το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης όλα τα μέλη, οι φίλοι και γενικότερα οι δημοκρατικοί πολίτες αυτής της χώρας. Ελπίζω να το κάνουν αισιόδοξο, ελπιδοφόρο.

Γι’ αυτό είμαι βέβαιος αν κρίνω από την ευρεία συμμετοχή των πολιτών σήμερα στην ψηφοφορία. Τα μηνύματα που έχουμε από όλη την Ελλάδα είναι ότι είναι πολλαπλάσιος ο αριθμός των πολιτών που θα συμμετάσχει σε σχέση με τις εκλογές του 2017.

Εύχομαι ανάταση πραγματικά, μετά τις 12 Δεκεμβρίου στη Δημοκρατική Παράταξη γιατί το έχει ανάγκη η χώρα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Επίθεση με μολότοφ σε Αστυνομικό Τμήμα - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Κύπρος - Διπλή δολοφονία: εντοπίστηκαν οι σοροί των Ρωσίδων (εικόνες)

Ο Πάπας στην Λέσβο: επίσκεψη - μήνυμα στο Καρά Τεπέ (εικόνες)