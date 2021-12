Πολιτική

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ: προς παράταση, λόγω μεγάλης συμμετοχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ψηφίσει μέχρι το μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Κινήματος Αλλαγής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) για την εξέλιξη της ψηφοφορίας ανάδειξης αρχηγού στο Κίνημα Αλλαγής, που εκδόθηκε γύρω στις 12:30 της Κυριακής:

"Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει στην Ελλάδα 89.000 πολίτες με ρυθμό περίπου 500 ψήφους ανά λεπτό.

Στην Αυστραλία η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί. Τα εκλογικά κέντρα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών άνοιξαν 1 ή 2 ώρες μετά την Ελλάδα.

Στην Αμερική η ψηφοφορία δεν έχει αρχίσει ακόμα.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, αν χρειαστεί, θα δοθεί παράταση".

Σημειώνεται πως λειτουργούν 816 από τα 819 Εκλογικά Τμήματα στην Ελλάδα (ποσοστό 99,6%) και η ψηφοφορία διεξάγεται ομαλά.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα.

Εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος, δηλαδή κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία (το 50% +1 των ψήφων), αυτός θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου τις ίδιες ώρες.

Τη δεύτερη Κυριακή κερδίζει όποιος εξασφαλίσει τη σχετική πλειοψηφία, δηλαδή όποιος είναι πρώτος σε ψήφους.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής είναι οι εξής έξι (με αλφαβητική σειρά):

Ανδρουλάκης Νίκος

Γερουλάνος Παύλος

Καστανίδης Χάρης

Λοβέρδος Ανδρέας

Παπανδρέου Γιώργος

Χρηστίδης Παύλος

πατώντας εδώ Δείτε οσα δήλωσαν οι υποψήφιοι, αφού ψήφισαν, εικόνες και αναλυτικό ρεπορτά,