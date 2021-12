Κοινωνία

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Στα 26 χρόνια προσφοράς του Οργανισμού περισσότεροι από 12.500 εθελοντές έχουν “αγκαλιάσει” την σπουδαία αυτή προσπάθεια.

Για το “Χαμόγελο του Παιδιού” η 5η Δεκεμβρίου αποτελεί μία ακόμη αφορμή για να τιμήσει τον εθελοντισμό και αυτό γιατί οι πολύτιμοι εθελοντές του αποτελούν την “ψυχή” του Οργανισμού. Πριν από 26 χρόνια ο ιδρυτής του “Χαμόγελου”, Ανδρέας Γιαννόπουλος, έστειλε το μήνυμα του εθελοντισμού για το καλό όλων των παιδιών. Τότε οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν με θέρμη στο κάλεσμα αυτό ήταν τα παιδιά εθελοντές.

Σήμερα, στα 26 χρόνια προσφοράς του Οργανισμού, δίπλα σε κάθε ευάλωτο παιδί και οικογένεια, περισσότεροι από 12.500 εθελοντές πανελλαδικά έχουν συμμετάσχει ενεργά και αθόρυβα στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, ενώ το Α’ εξάμηνο του 2021 οι ενεργοί εθελοντές άγγιξαν τις 3.500, στέλνοντας το δικό τους ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και αλληλεγγύης.

Οι εθελοντές του Οργανισμού “Το Χαμόγελο του Παιδιού” είναι εξίσου σημαντικοί όσο και οι εργαζόμενοί του, καθώς απασχολούνται σε όλες τις εξειδικευμένες δράσεις, καλύπτοντας βασικές ανάγκες του πολύπλευρου έργου. Η στήριξή τους είναι πολύτιμη και ο καθένας με τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει προσθέτει ένα ακόμη λιθαράκι στο όραμα του μικρού Ανδρέα για το χαμόγελο κάθε παιδιού.

Οι δράσεις, τόσο στους χώρους του Οργανισμού, όσο και στα νοσοκομεία έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με τις κρατικές κατευθύνσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, των παιδιών που υποστηρίζει, αλλά και των ίδιων των εθελοντών που συμμετέχουν σε αυτές.

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε» έγραψε ο Ανδρέας στο ημερολόγιό του, και το “Χαμόγελο του Παιδιού” τα κατάφερε και συνεχίζει με την ένωση πολλών υγιών δυνάμεων, μικρών και μεγάλων εθελοντών που είναι δίπλα σε κάθε παιδί θύμα βίας, σε κάθε παιδί με πρόβλημα υγείας, σε κάθε παιδί που κινδυνεύει ή βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας, σε κάθε παιδί που εξαφανίζεται.

«Ευχαριστούμε από καρδιάς τους χιλιάδες εθελοντές μας που προσφέρουν πηγαία ένα κομμάτι του εαυτού τους καθημερινά σε ένα ολιστικό ανθρωπιστικό έργο!», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Χωρίς τους εθελοντές μας δεν γίνεται»

«Η άδολη αγάπη αυτών των παιδιών, η εμπιστοσύνη και η χαρά τους σε κάθε επαφή μας γέμισε την καρδιά μου και την ψυχή μου με τόση γλύκα… όση τα χαμόγελα των παιδιών!» – Εθελόντρια στη Δράση “Φροντίδα Παιδιών στα Νοσοκομεία”

«Ξεκίνησα να πηγαίνω στο Σπίτι του “Χαμόγελου” λίγα χρόνια πριν. Αντίκρισα φατσούλες να με κοιτούν και να γελούν συνωμοτικά, κι εγώ έπιασα τον εαυτό μου να νιώθει αυτόματα συνομήλική τους και να γελά.» – Εθελόντρια σε Σπίτι του “Χαμόγελου”

«Ελπίζω να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες αυτής της πανδημίας και να βρεθώ ξανά κοντά στα παιδιά!» – Εθελοντής στη Δράση “Δημιουργική Απασχόληση στα Νοσοκομεία”

«Κάθε ρουχαλάκι που δίπλωσα, κάθε κουφέτο που έβαλα μέσα στα γυάλινα μπουκαλάκια, φανταζόμουν πως είναι μια αγκαλιά και ένα Χαμόγελο για το κάθε ένα παιδί ξεχωριστά.» - Εθελόντρια σε Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας και στο Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι

Εάν επιθυμείς και εσύ να γίνεις μέλος της μεγάλης οικογένειας του “Χαμόγελου” μέσω της πολύτιμης εθελοντικής σου προσφοράς, πάτησε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.hamogelo.gr/gr/el/ethelontismos/ ή επικοινώνησε στο 11040 (αστική χρέωση).

