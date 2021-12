Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η “ακτινογραφία” των αθηναϊκών ντέρμπι

Μοιρασμένα τα αποτελέσματα στην ιστορία των αναμετρήσεων μεταξύ των δύο ομάδων.

Αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής στο ΟΑΚΑ, αξίας κάτι λιγότερο από... μισό Κιλιάν Μπαπέ.

Στα 42,25 εκατομμύρια ευρώ είναι η εκτιμώμενη αξία της ΑΕΚ, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, στα 32,65 εκείνη του Παναθηναϊκού, δίνοντας σύνολο 74,90 εκατ. ευρώ, λιγότερα από τη μισή αξία του ακριβότερου παίκτη στον κόσμο, του Γάλλου διεθνή επιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος κοστολογείται με 160 εκατομμύρια ευρώ.

Μία νίκη στα τελευταία μεταξύ τους επτά παιχνίδια έχει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ, αυτή που πέτυχε πέρυσι, ένα χρόνο παρά μία ημέρα ακριβώς, στο ΟΑΚΑ με σκορ 2-1. Έχοντας σκόρερ τους, Μακέντα (34΄) και Κουρμπέλη (45+2’), πριν ο Ολιβέιρα διαμορφώσει (88’) το τελικό σκορ. Μάλιστα εκείνη (11η αγωνιστική τότε και 12η απόψε) ήταν η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες, έπαιξαν ξανά Δεκέμβριο, για πρώτη φορά μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

Το προηγούμενο από εκείνο ματς ήταν στις 13 Δεκεμβρίου 1998, όταν η ΑΕΚ νίκησε (2-0) τον Παναθηναϊκό (10’ Λάκης, 60’ Σαβέφσκι).

Η τελευταία νίκη γηπεδούχου στο αθηναϊκό ντέρμπι ήταν το 1-0 της ΑΕΚ (9’ Αραούχο) στις 9 Φεβρουαρίου 2020, ένα μήνα πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας COVID-19.

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα με την καλύτερη επίθεση (24 γκολ), όμως έχει δεχτεί γκολ και στα πέντε τελευταία παιχνίδια, οκτώ συνολικά. Έχει μία ήττα (4-0-1) στην έδρα της- αυτήν από τον Ολυμπιακό (2-3) -, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μία νίκη (1-1-3) μακριά από τη δική του, αυτή με τη Λαμία (0-1).

Πιο...νεανική ομάδα ο Παναθηναϊκός - 26,5 ο μέσος όρος ηλικίας - έναντι της ΑΕΚ (27,7), 19 οι ξένοι στο ρόστερ 28 παικτών της ΑΕΚ, έναντι 19 του Παναθηναϊκού σε σύνολο 34 παικτών.

Ο Λιβάι Γκαρσία είναι ο ακριβότερος παίκτης της ΑΕΚ , με εκτιμώμενη αξία 4 εκατ. ευρώ, ο Ματέους Βιτάλ για τον Παναθηναϊκό με 3,5 εκατ. ευρώ. Σιμάνσκι και Ανσαριφάρντ (θα απουσιάσει λόγω COVID-19) είναι πρώτοι παίκτες από την ΑΕΚ σε συμμετοχές (από 14), ενώ πρώτος σκόρερ είναι ο Σέρχιο Ααρούχο με 6 γκολ.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος (Λαμία και Παναιτωλικό) για πρώτη φορά στη σεζόν, ενώ έφτασε τις τρεις σερί νίκες με το ματς του Κυπέλλου (2-1 τον Βόλο). Χουάνκαρ, Χατζηγιοβάνης, Βιτάλ και Παλάσιος, έχουν τις περισσότερες συμμετοχές (από 11), ενώ πρώτος σκόρερ είναι ο Καρλίτος με 9 γκολ.

Η Ιστορία των μεταξύ τους συναντήσεων:

Νίκες ΑΕΚ : 40

: 40 Ισοπαλίες : 43

: 43 Νίκες Παναθηναϊκού: 56

Με γηπεδούχο την ΑΕΚ

Νίκες ΑΕΚ : 28

: 28 Ισοπαλίες : 17

: 17 Νίκες Παναθηναϊκού: 23

