Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρά φαινόμενα

Πότε και που θα εκδηλωθούν οι πιο έντονες καταιγίδες, μαζί με θυελλώδεις ανέμους. Που αναμένεται να πέσει χαλάζι.

"Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός το διήμερο της Δευτέρας (06-12-2021) και της Τρίτης (07-12-2021), με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους", αναφέρεται σε έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στο έκακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

Τη Δευτέρα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και από το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Την Τρίτη στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα έντονα φαινόμενα πιθανώς να επηρεάσουν πρόσκαιρα την Αττική και τη νότια Εύβοια τη νύχτα της Δευτέρας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Νότιοι άνεμοι, που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη θα πνέουν τη Δευτέρα, που την Τρίτη, βαθμιαία από τα δυτικά και βόρεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

