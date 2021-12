Οικονομία

Συντάξεις Ιανουαρίου: νωρίτερα η καταβολή τους

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πίστωσης των συντάξεων, λόγω και των Εορτών, ανάλογα με το Ταμείο κάθε ασφαλισμένου. Πότε θα καταβληθούν οι επικουρικές.

Νωρίτερα κατά λίγες ημέρες, αναμένεται να καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι συντάξεις του Ιανουαρίου όλων των Ταμείων, προκειμένου οι συνταξιούχοι να πληρωθούν πριν από τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε από την Πέμπτη ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα διαμορφωθεί ως εξής:

Τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται να καταβάλλει το ΙΚΑ τις συντάξεις Ιανουαρίου 2022 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9

Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται να καταβάλλει το ΙΚΑ τις συντάξεις Ιανουαρίου 2022 στους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει 0, 2, 4, 6, 8

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται να καταβάλλει ο ΟΑΕΕ τις συντάξεις Ιανουαρίου 2022

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται να καταβάλλει ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2022.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Ιανουαρίου 2022 μη μισθωτών από το ΕΤΑΑ (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)

Την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται να καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2022 το ΝΑΤ

Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβάλλει τις συντάξεις Ιανουαρίου 2022 το Δημόσιο

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Ιανουαρίου 2022 όπως το Δημόσιο την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιανουαρίου 2022 θα καταβληθούν όπως και στο Δημόσιο την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.

Οι επικουρικές συντάξεις μηνός Ιανουαρίου 2022 καταβάλλονται τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Επίσης, μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων.

