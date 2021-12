Κοινωνία

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Εκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο, λόγω των συγκεντρώσεων.



Εκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προγραμματίσει η Τροχαία για την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών, που έχουν εξαγγελθεί για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Παράλληλα, από την ΓΑΔΑ έχουν σχεδιαστεί μέτρα για το ενδεχόμενο επεισοδίων, τα οποία θα κινηθούν στο ίδιο πνεύμα με τα μέτρα για το Πολυτεχνείο, τα οποία χαρακτηρίζονται επιτυχημένα.

Ειδικότερα, θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο, με την εντολή όμως η παρουσία τους να είναι διακριτική και να μην απαντούν σε προκλήσεις, αλλά να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που παρατηρηθούν έκτροπα. Ταυτόχρονα η Ασφάλεια και οι άλλες αστυνομικές υπηρεσίες του λεκανοπεδίου, θα είναι σε ετοιμότητα για την επιτήρηση στόχων και ελέγχους.

Όπως κάθε χρόνο, οι εκδηλώσεις που έχουν εξαγγελθεί είναι οι συγκεντρώσεις στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, στις 12 το μεσημέρι των μαθητών και διαφόρων συλλογικοτήτων στις 18.00 το απόγευμα, ενώ θα ακολουθήσουν πορείες στη Βουλή.

Όπως ανακοινώθηκε, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί, θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

