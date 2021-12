Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Που εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Πόσες είναι οι νέες μολύνσεις ανά περιοχή. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε κατά ακόμη δεκάδες ονόματα την Κυριακή η "μαύρη λίστα των" θανάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκε ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 3.526 κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.526 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 13 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Το προηγούμενο 24ωρο στην Αττική εντοπίστηκαν 1.016 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 577 μολύνσεις.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αχαΐας

Ηρακλείου

Μαγνησίας.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

