ΚΙΝΑΛ: Παράταση στις εκλογές - Εκατοντάδες χιλιάδες οι ψηφοφόροι

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής για την πορεία της εκλογικής διαδικασίας.

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση ψηφοφόρων στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο κόμμα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ):

"Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει στην Ελλάδα 222.000 πολίτες και 2.000 στο εξωτερικό, σύνολο 224.000. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης αποφασίζεται παράταση μίας ώρας, οπότε τα Εκλογικά Τμήματα θα λειτουργήσουν ως τις 20:00."

Ο αριθμός συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές ξεπέρασε αυτόν στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ το 2017.

Χαρακτηριστικό της μεγάλης συμμετοχής είναι το γεγονός ότι στις 14.20 είχαν ψηφίσει 150.000 άνθρωποι, ενώ την ίδια ώρα, στην εκλογή του 2017, είχαν ψηφίσει 109.000 .





Η ψηφοφορία διεξάγεται ομαλά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ). Μέχρι στιγμής έχουν ανοίξει και λειτουργούν 816 από τα 819 εκλογικά τμήματα στην Ελλάδα. Στην Αυστραλία η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η λειτουργία σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική.

Μετά το κλείσιμο της κάλπης αρχίζει η καταμέτρηση . Υπολογίζεται γύρω στις 10 το βραδυ να ανακοινωθεί το 15% των αποτελεσμάτων που θα δώσει τη δυνατότητα να φανεί , ως τάση, το τελικό αποτέλεσμα.

Που ψήφισαν οι υποψήφιοι

Στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Μεταμόρφωσης ψήφισε λίγο μετά τις 8:30 ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος. Δήλωσε, αμέσως μετά, πώς «ήρθε επιτέλους η ώρα να σηκώσουμε τη δημοκρατικής παράταξη μπροστά. Είναι ώρα να πάει το ΠΑΣΟΚ μπροστά να πάει η Ελλάδα μας ψηλά». Ο κ. Λοβέρδος επεσήμανε πως στόχος είναι «να ξεπεράσουμε τους 212.000 πολίτες που ψήφισαν το 2017» και τόνισε ότι απαιτείται δύναμη, σεμνότητα και ενότητα.

Λίγη ώρα αργότερα ψήφισε στο δεύτερο κτήριο του Δημαρχείου της Αθήνας, στην οδό Λιοσίων στο Μεταξουργείο, ο Παύλος Χρηστίδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και τη μικρή του κόρη. «Είναι μια καινούργια ημέρα για το ΠΑΣΟΚ για το Κίνημα Αλλαγής. Είναι μία ημέρα στην οποία ο ήλιος λάμπει. Μια ημέρα που πρέπει να θυμόμαστε τη Φώφη Γεννηματά γιατί χωρίς αυτή δεν θα βρισκόμασταν εδώ σήμερα», ανέφερε ο κ. Χρηστίδης.

«Ζήτω από τους προοδευτικούς δημοκράτες πολίτες της χώρας μας, να πάρουν την υποψηφιότητα μου στα χέρια τους» είπε από το Ηράκλειο που ψήφισε, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Ηρακλείου ψήφισε λίγο πριν τις δέκα το πρωί ο υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που έστειλε μήνυμα ενότητας. «Καλώ τους δημοκράτες προοδευτικούς πολίτες της πατρίδας μας, να μας τιμήσουν σήμερα στις διαδικασίες μας. Ζήτω να πάρουν την υποψηφιότητα μου στα χέρια τους και να μου δώσουν καθαρή εντολή, για ανανέωση, ενότητα και πολιτική αυτονομία. Είναι ο μόνος δρόμος για να έχουμε μια ισχυρή προοπτική για το μέλλον. Πιστεύω ότι είναι καλό για τη Δημοκρατία μας, η δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη προόδου, ως δύναμη συνέπειας, ως δύναμη ρεαλισμού να ξανά πρωταγωνιστήσουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, έναντι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συμμετοχή του κόσμου στην Κρήτη, τον τόπο καταγωγής του, ενώ αναφέρθηκε και στην Φώφη Γεννηματά.

«Είναι μεγάλη μου τιμή ότι από εδώ, την γενέτειρα μου την Κρήτη υπάρχει ένα ισχυρό ενδιαφέρον, είναι μεγάλη μου τιμή η συμμετοχή των πολιτών και πιστεύω ότι αυτή η μαζική συμμετοχή είναι η μεγάλη πολιτική προίκα για την παράταξη την επόμενη ημέρα και η σφραγίδα της ενότητας, μιας ενότητας που έχουμε μεγάλη ανάγκη, μιας ενότητας που είναι και η σημαντική παρακαταθήκη της αείμνηστης προέδρου μας Φώφης Γεννηματά» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τον Νίκο Ανδρουλακη υποδέχθηκαν θερμά, μέλη του Κινήματος Αλλαγής που βρίσκονταν στο εκλογικό τμήμα την ώρα που έφτασε για να ψηφίσει και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία.

Γιώργος Παπανδρέου: «Σήμερα ανατέλλει και πάλι ο πράσινος ήλιος

«Σήμερα ανατέλλει και πάλι ο πράσινος ήλιος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που πράγματι με τη σημαντική δουλειά τους, συνέβαλαν στις δημοκρατικές αξίες που αναδεικνύουν τη φωνή του πολίτη και μας δίνουν χαρά και αισιοδοξία για το αύριo», δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου, που ψήφισε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Παλαιό Δημαρχείο του Ταύρου.

Ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, πρώην πρωθυπουργός, τόνισε πως «με την ψήφο μας, με τη συμμετοχή μας, μεγαλώνουμε την παράταξη. Κάνουμε ισχυρή, δυναμική παράταξη, δίνουμε ελπίδες στους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες της χώρας, ελπίδα με πυξίδα τις αξίες μας, τις αρχές μας, θα δώσουμε και προοδευτικές λύσεις στα λαϊκά προβλήματα, τα προβλήματα του ελληνικού λαού και της χώρας».

Χάρης Καστανίδης: "Ανάταση στη δημοκρατική παράταξη"

"Εύχομαι ανάταση στη δημοκρατική παράταξη μετά τις 12 Δεκεμβρίου", δήλωσε ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, Χάρης Καστανίδης, έξω από το εκλογικό κέντρο, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Βασ. Όλγας, στη Θεσσαλονίκη, όπου γύρω στις 11.30 το πρωί, ο πρώην υπουργός επί κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, προσήλθε για να ψηφίσει.

"Σήμερα κρατούν στα χέρια τους το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης, όλα τα μέλη, οι φίλοι και γενικότερα οι δημοκρατικοί πολίτες της χώρας. Και ελπίζω να το κάνουν αισιόδοξο, ελπιδοφόρο. Και γι΄αυτό είμαι βέβαιος, αν κρίνω από την ευρεία σμμετοχή των πολιτών σήμερα στην ψηφοφορία. Τα μηνύματα που έχουμε απ' όλη την Ελλάδα, είναι ότι είναι πολλαπλάσιος ο αριθμός των πολιτών που συμμετέχει, σε σχέση με τις εκλογές του 2017. Εύχομαι ανάταση πραγματικά στη δημοκρατιή παράταξη μετά τις 12 Δεκεμβρίου, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη η χώρα", δήλωσε ο κ. Καστανίδης.

Παύλος Γερουλάνος: Το ΚΙΝΑΛ έχει κερδίσει, το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει

«Είναι μια όμορφη ημέρα σήμερα. Ο κόσμος είναι στις κάλπες, η προσέλευση είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό μαζί με την πολιτισμένη προεκλογική εκστρατεία που προηγήθηκε, δείχνει ότι το ΚΙΝΑΛ έχει κερδίσει από τις εκλογές, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει και από εδώ και πέρα είναι στο χέρι όλων μας να διαφυλάξουμε αυτό το οποίο φτιάξαμε αυτόν τον καιρό. Θέλω να πω σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες που μας ακούν σήμερα «Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Η αλλαγή είσαι Εσύ».» δήλωσε ο υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος ο οποίος ψήφισε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

