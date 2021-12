Παράξενα

424 - Κορονοϊός: "το έσκασε" πριν την διασωλήνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φαντάροι και γιατροί έψαχναν παντού τον ασθενή, που έχρησε διασωλήνωσης, αλλά κατάφερε να φύγει τρέχοντας απο το Στρατιωτκό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενής που είχε διαγνωστεί με κορονοϊό και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, το έσκασε λίγο πριν… διασωληνωθεί!

Στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του, ενώ κλήθηκε και η Ελληνική Αστυνομία.

Φαντάροι και στελέχη του 424 εντόπισαν τον ασθενή λίγη ώρα αργότερα στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στην έξοδο για Ευκαρπία και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ οδηγήθηκε πίσω στο νοσοκομείο.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την σημερινή ενημέρωση απο τον ΕΟΔΥ "ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 715 (61.5% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 80.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 570 (79.72%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 145 (20.28%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι".

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

ΚΙΝΑΛ: Παράταση στις εκλογές - Εκατοντάδες χιλιάδες οι ψηφοφόροι

Κορονοϊός - Λαμία: ΕΔΕ και θρήνος για την 14χρονη