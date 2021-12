Κοινωνία

Πάπας: Η Καθολική Θεία Λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής (εικόνες)

Θεία Λειτουργία πραγματοποιηθήκε σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από τον Πάπα Φραγκίσκο.



Ο Πάπας Φραγκίσκος λειτούργησε στην κεντρική αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών “Χρήστος Λαμπράκης”, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο των Βαλκανίων.

Απαγγέλοντας στα ελληνικά το Πιστεύω, την ομολογία της Πίστεως, ο Πάπας Φραγκίσκος τέλεσε την Θεία Λειτουργία, ενώ απευθυνόμενος στους πιστούς μίλησε για την αξία της ταπεινότητας.

Όπως είπε ο Ποντίφηκας, «Αγαπητοί μου, μη φοβάστε τη μικρότητα, διότι το ζήτημα δεν είναι να είμαστε μικροί και ανεπαρκείς, αλλά να ανοιγόμαστε στον Θεό και στους άλλους. Μην φοβάστε τις ξηρασίες, γιατί ο Θεός δεν τις φοβάται».

Ο Πάπας Φραγκίσκος μίλησε για την σημασία της μετάνοιας και χρησιμοποίησε μάλιστα την ετυμολογία της, στα ελληνικά.

«Θα μας βοηθήσει η όμορφη γλώσσα σας, τα ελληνικά, με την ετυμολογία του ευαγγελικού ρήματος "μετανοώ", "μεταστρέφομαι". Είναι σύνθετο από την πρόθεση "μετά", που σημαίνει "πέρα" και το ρήμα "νοώ", που σημαίνει "σκέφτομαι". Μεταστρέφομαι λοιπόν σημαίνει σκέπτομαι πέρα, πηγαίνω πέρα από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης», είπε ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

«Αύριο θα αφήσω την Ελλάδα, αλλά δεν θα σας αφήσω. Θα σας φέρω μαζί μου στην μνήμη και τις προσευχές μου», ανέφερε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Τη Λειτουργία παρακολούθησαν από όλες τις άλλες αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής, έως 2500 άτομα.

Στην κεντρική αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών “Χρήστος Λαμπράκης” βρέθηκαν περίπου 800-900 Καθολικοί απ’ όλη την Ελλάδα.

Τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα δηλαδή πληρότητα 50% και τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων απένειμε στον Πάπα Φραγκίσκο, το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας της Πόλεως των Αθηνών, αμέσως μετά την Λειτουργία, σε κλειστή τελετή.

