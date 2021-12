Πολιτισμός

Ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιο Όρος (εικόνες)

Μετά την αποχώρησή του από την παράσταση "Ρινόκερος" ο Άρης Σερβετάλης βρέθηκε στο Άγιο Όρος.

Στο Άγιο Όρος βρέθηκε ο γνωστός ηθοποιός Άρης Σερβετάλης μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την αποχωρησή του από θεατρική παράσταση λόγω τον μέτρων κατά της διάδοσης της πανδημίας.

O γνωστός ηθοποιός συμμετείχε την Παρασκευή στην Αγρυπνία που τελέστηκε στην Μονή Βατοπαιδίου, για την γιορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου με το παλαιό ημερολόγιο. Στις φωτογραφίες μάλιστα φαίνεται να στέκεται δίπλα στον ηγούμενο της μονής.

O Άρης Σερβετάλης αποχώρησε από την παράσταση «Ρινόκερος» επειδή διαφώνησε στην διάκριση όπως έγραψε σε ανάρτησή του ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους θεατές, μετά την επιβολή νέων μέτρων για την είσοδο σε χώρους ψυχαγωγίας.

Η απόφασή του προκάλεσε ποικίλα σχόλια στο χώρο του θεάτρου και όχι μόνο.

Φωτογραφίες: romfea.gr

