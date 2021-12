Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Αλματώδης αύξηση νοσηλειών σε Μακεδονία και Θράκη

Θετικές στον κορονοϊό 27 έγκυες το Νοέμβριο. Αυξήθηκαν σε σύνολο κατά 79% οι εισαγωγές θετικών ασθενών Covid.



Αλματώδη αύξηση νοσηλειών καταγράφεται για το μήνα Νοέμβριο στα Νοσοκομεία της 4ης Υ. Πε (4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης). Σύμφωνα με τον Διοικητή, Δημήτριο Γ. Τσαλικάκη, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί 79%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο.

“Είχαμε 2.395 εισαγωγές θετικών ασθενών Covid για τον Νοέμβριο. Αυξήθηκαν περίπου 79% σε σχέση με τον Οκτώβριο, όπως αυξήθηκαν 14% και οι εισαγωγές των non-Covid ασθενών. Δυστυχώς, νοσηλεύθηκαν 27 έγκυες και λεχωίδες θετικές στη νόσο Covid 19, 7 εκ των οποίων διασωληνώθηκαν στη ΜΕΘ-Covid του ΓΝΘ “Ιπποκράτειο”.497 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους από τις επιπτώσεις της νόσου Covid 19.” επισημαίνεται στην ανακοίνωση, που αφορά στα 14 νοσοκομεία που υπάγονται στην 4η Υ. Πε

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η αύξηση των εισαγωγών στις ΜΕΘ covid φτάνει σε 37% σε σχέση με τον Οκτώβριο και 75% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Μεγάλος είναι και ο αριθμός των εισαγωγών non covid περιστατικών για νοσηλεία. 16.794 βρέθηκαν στο νοσοκομείο, 14% περισσότεροι σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Η 4η Υ.Πε επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εμβολιασμοί στους νομούς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θράκης ενώ τονίζεται ότι γιατροί, νοσηλευτές και όλο το προσωπικό των Νοσοκομείων δίνουν μια ακόμα δύσκολη μάχη.

