Τροχαίο στο Λουτράκι: κάηκε οδηγός σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ανείπωτη τραγωδία στην Εθνική Οδό, μετά από σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν τρία αυτοκίνητα.

Τραγωδία νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε τροχαίο δυστύχημα, στα διόδια στο Λουτράκι, από φωτιά που «λαμπάδιασε» αυτοκίνητο, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Hlektra.gr από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο όχημα που τυλίχθηκε στις φλόγες, κοντά στα διόδια, εντοπίστηκε απανθρακωμένη μια σορός, που ανήκει στο άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πριν πάρει φωτιά το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο με άλλα δύο αυτοκίνητα.

Αμέσως μετά την σύγκρουση, το αυτοκίνητο έγινε παρανάλωμα του πυρός, ενώ το άτομο που το οδηγούσε βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Ακόμη, δεν έχει ανακοινωθεί εάν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων Νέας Περάμου.

