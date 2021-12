Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η Ένωση πήρε το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

Η ΑΕΚ παραμένει στη δεύτερη θέση της Super League με διαφορά έξι βαθμών από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ πήρε το αθηναϊκό ντέρμπι επικρατώντας 1-0 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, και παραμένει στη δεύτερη θέση της Super League με διαφορά έξι βαθμών από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Ένα γκολ που σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό από τον Νταμιάν Σιμάνσκι έκρινε αυτήν την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής.

Χάρη στη «μονόπλευρη» ανάπτυξή της, η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει πολύ νωρίς το προβάδισμα στο σκορ. Οι γηπεδούχοι «φόρτωσαν» από το ξεκίνημα την αριστερή πλευρά, με τους Μάνταλο, Μοχαμαντί, Λιβάι Γκαρσία να δημιουργούν διαδοχικές υπεραριθμίες και να προκαλούν ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μόλις στο πρώτο από αυτά, ο Μοχαμαντί σέντραρε και ο Νταμιάν Σιμάνσκι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, 90 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης.

Περίπου ένα 20λεπτο διήρκεσε το ίδιο τέμπο, διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ έχασε ακόμα μία καλή ευκαιρία, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει εντυπωσιακά την «οβίδα» του Λιβάι Γκαρσία στο 8΄. Στη συνέχεια οι «πράσινοι» ισορρόπησαν και σταδιακά απέκτησαν την πρωτοβουλία, είχαν όμως εμφανές πρόβλημα στην τελική πάσα κι ενώ πλησίαζαν την περιοχή του Στάνκοβιτς, εκεί... τελείωναν όλα. Οι παίκτες της Ένωσης έμπαιναν πιο αποφασιστικά στις μονομαχίες και κρατούσαν τους κινδύνους μακριά.

Με δύο απίστευτες ευκαιρίες ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο. Μόλις στο 46΄ ο Αραούχο νίκησε τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού, αλλά όχι και τον Μπρινιόλι που πραγματοποίησε έξοχη απόκρουση. Ένα λεπτό μετά, έγινε η φάση του αγώνα, με τον Στάνκοβιτς να αποκρούει το εξ επαφής σουτ του Παλάσιος και στη συνέχεια από την προσπάθεια του Αϊτόρ η μπάλα να... ισορροπεί στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ. Στο πρώτο σουτ η μπάλα φάνηκε να περνάει ολόκληρη τη γραμμή, όμως μετά από εξέταση VAR το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς να καταλογιστεί γκολ. Το επόμενο διάστημα ανήκε στον Παναθηναϊκό με τον Μακέντα αρχικά να απειλεί και στη συνέχεια τον Παλάσιος να χάνει μεγάλη ευκαιρία (58΄), μόνος απέναντι από τον Στάνκοβιτς, αλλά σε πλάγια θέση.

Γενικά ήταν πολύ βελτιωμένος ο Παναθηναϊκός στο β΄ ημίχρονο, υποχρεώνοντας την ΑΕΚ σε παθητικό ρόλο. Οι κινήσεις Γιαννίκη και ειδικά η είσοδος του Τσούμπερ, που προερχόταν από τραυματισμό, έκανε τους γηπεδούχους πιο απειλητικούς στις αντεπιθέσεις, ενώ ο Γιοβάνοβιτς από την πλευρά του έριξε στο ματς όσα επιθετικά «όπλα» διάθετε (Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης). Η πίεση του Παναθηναϊκού εντάθηκε, αλλά ήταν υποδειγματικές οι τοποθετήσεις των Μήτογλου, Βράνιες, Μισελέν και καταλυτική η παρουσία του Στάνκοβιτς, που οι κίνδυνοι «έσβηναν» εν τη γενέσει τους.

Διαιτητής: Τάμας Μπόγκναρ (Ουγγαρία)

Κίτρινες: Βράνιες, Σιμόες, Σιμάνσκι - Μαουρίτσιο

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Στάνκοβιτς, Μισελέν, Βράνιες, Μήτογλου, Μοχαμαντί, Σιμόες, Σιμάνσκι (65΄ Σάκχοφ), Μάνταλος (84΄ Λε Ταλέκ), Άμραμπατ, Γκαρσία (65΄ Τσούμπερ), Αραούχο (90+3΄ Χατζισαφί)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σάρλια, Χουανκάρ, Πέρεθ, Μαουρίτσιο (73΄ Χατζηγιοβάνης), Βιγιαφάνιες (84΄ Αλεξανδρόπουλος), Παλάσιος (73΄ Καρλίτος), Μακέντα, Αϊτόρ (61΄ Βιτάλ)

Συγκινητικές στιγμές στο ημίχρονο, όταν ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ο θάνατος του Στέφαν Γέλοβατς. Σε όλο το γήπεδο απλώθηκε σιωπή και λίγα δευτερόλεπτα μετά οι φίλαθλοι φώναξαν παρατεταμένα το όνομα του άτυχου μπασκετμπολίστα που έφυγε τόσο ξαφνικά.

