Πολιτική

Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Πρωτιά Ανδρουλάκη - Μάχη για την δεύτερη θέση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σαφές προβάδισμα του Νίκου Ανδρουλάκη στην πρώτη Κυριακή των εκλογών. Ποιοι δίνουν μάχη για το ποιος περάσει στον δεύτερο γύρο.

Με ποσοστό κοντά στο 40% ο Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται στη μάχη για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, ενώ «ντέρμπι» εξελίσσεται μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Ανδρέα Λοβέρδου για τη δεύτερη θέση.

Ειδικότερα, με καταμετρημένες τις ψήφους στο 76,58% των εκλογικών τμημάτων:

Ανδρουλακης 35,5%

Παπανδρέου 27,56%

Λοβερδος 25,57%

Καστανίδης 3,3%

Χρηστιδης 3,3%

Γερουλάνος 2,77%

Τα πρώτα αποτελέσματα

Με μεγάλη προσέλευση ψηφοφόρων αλλά και διπλή παράταση για να κλείσουν οι κάλπες εκτυλίχθηκαν οι εκλογές στο ΚΙΝΑΛ για νέο πρόεδρο.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πρώτα αποτελέσματα από περιφερειακά εκλογικά τμήματα, που ωστόσο λόγω μικρού δείγματος, δεν είναι ενδεικτικά για το τελικό αποτέλεσμα.

Αμφιλοχία

Παπανδρέου 246

Λοβέρδος 92

Ανδρουλακης 83

Γερουλάνος 1

Καστανίδης 1

Χρηστίδης 10

Μενίδι

Παπανδρέου 63

Λοβέρδος 34

Ανδρουλάκης 32

Γερουλάνος 1

Καστανίδης 3

Χρηστίδης 2

Σκάλα Κεφαλλονιάς

Παπανδρέου 31

Ανδρουλάκης 19

Γερουλάνος 17

Καστανίδης 0

Λοβέρδος 27

Χρηστίδης 7

Κάρπαθος

Παπανδρέου 167

Ανδρουλάκης 48

Γερουλάνος 3

Λοβέρδος 36

Καστανίδης 1

Χρηστίδης 9

Λέσβος

Ανδρουλάκης 652

Λοβέρδος 586

Πανανδρέου 391

Χρηστίδης 88

Καστανίδης 45

Γερουλάνος 18 Χίος Ανδρουλάκης 625

Λοβέρδος 521

Παπανδρέου 277

Χρηστίδης 142

Γερουλάνος 36

Καστανίδης 24

Λονδίνο

Ανδρουλάκης: 89

Παπανδρέου: 65

Λοβέρδος: 38

Χρηστίδης: 17

Γερουλάνος: 11

Καστανίδης: 3

Βρυξέλλες

Ανδρουλάκης: 93

Παπανδρέου: 69

Λοβέρδος: 25

Γερουλάνος: 16

Χρηστίδης: 9

Καστανίδης: 3

Aυστραλία

Παπανδρέου 54

Λοβέρδος 34

Ανδρουλάκης 12

Χρηστίδης 3

Καστανίδης 3

Γερουλάνος 2

Μαζική συμμετοχή

Σύμφωνα με τίς τελικές εκτιμήσεις η συμμετοχή έφτασε περίπου σε 276.000 άτομα, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 212.000 άτομα που συμμετείχαν στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία του 2017.

“Η παράταση που δόθηκε ως τις 20:00 σε πολλές περιπτώσεις δεν αρκεί. Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα, χωρίς να δοθεί άλλη γενική παράταση η ΕΔΕΚΑΠ αποφάσισε ότι σε όποιο Εκλογικό Τμήμα υπάρχει κόσμος που περιμένει να ψηφίσει, η ψηφοφορία θα παραταθεί μέχρι να ψηφίσει και ο τελευταίος πολίτης που περιμένει στην ουρά στις 20:00", ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Λουτράκι: κάηκε οδηγός σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Αντιεμβολιαστές έστησαν σκηνές έξω από το δημαρχείο (εικόνες)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η Ένωση πήρε το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ